Λάρισα: Πάνω από ένα κιλό κάνναβης βρήκε η ΕΛ.ΑΣ. – Σύλληψη 22χρονου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Πάνω από ένα κιλό κάνναβης (757,6 γραμμάρια κατεργασμένης  (σοκολάτα) και
858,7 γραμμάρια ακατέργαστης) βρήκε η Αστυνομία σε σπίτι και συνέλαβε έναν 22χρονο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Συνελήφθη, χθες (10-04-2026) το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον δράστη, καθώς και απόκρυψής τους στην οικία του, ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε έξω από αυτή και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -240- ευρώ.

Επιπρόσθετα, σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν, επιπλέον, σε διάφορους χώρους, και κατασχέθηκαν:

•757,6- γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
•858,7- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
τρία τεμάχια μπισκότων κάνναβης, συνολικού βάρους -75,4- γραμμαρίων,
μία συσκευή λυοφιλοποιητή που χρησιμοποιείται για την αποξήρανση ευαίσθητων ουσιών μέσω της διαδικασίας της κρυοαποξήρανσης, εντός της οποία υπήρχαν τέσσερα ταψιά με ακατέργαστη κάνναβη,

μία αντλία κενού αέρα με μοτέρ, συνδεδεμένο με σωλήνα στον προαναφερόμενο λυοφιλοποιητή,
μία ζυγαριά και δύο ταψιά με υπολείμματα κάνναβης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

