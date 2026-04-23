Λάουρα Κοβέσι: «Ακρωνύμιο της διαφθοράς ο ΟΠΕΚΕΠΕ» – «Στην Ελλάδα, αν κάνεις παρανομία, πληρώνεις και είσαι ελεύθερος»

«Ακρωνύμιο της διαφθοράς και του νεποτισμού» χαρακτήρισε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών το πρωί της Πέμπτης (23/04).

Μεταξύ άλλων, η κα Κοβέσι, όπως μετέδωσε το ertnews, τόνισε ότι συμμερίζεται την άποψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σύμφωνα με την οποία ζητά την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με τις δικογραφίες. «Έχει δίκιο ο πρωθυπουργός. Και εμείς το θέλουμε, αλλά είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες. Είχαμε έναν αστυνομικό και δύο εισαγγελείς για όλο αυτό το υλικό. Ο υπουργός προστασίας του πολίτη μας διαβεβαίωσε ότι θα μας εξασφαλίσει περισσότερους πόρους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει καμία καθαρή χώρα, διαφθορά υπάρχει παντού». «Διαφθορά, φοροδιαφυγή, εγκληματικότητα παντού. Δεν μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι πολύ διεφθαρμένη», σχολίασε. Διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κινηθεί γρήγορα για την ολοκλήρωση της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κα Κοβέσι ανέφερε ότι πρόκειται για σύνθετη έρευνα με πολλές επιμέρους υποθέσεις. «Έχουμε ακόμη μερικές υποθέσεις και λάβαμε πολλές καταγγελίες τελευταία», σημείωσε, εξηγώντας ότι η υπόθεση εξελίσσεται σε βάθος χρόνου και ενδέχεται να προκύψουν και νέα στοιχεία.

Απαντώντας στην κριτική ότι στοιχεία της έρευνας δίνονται σταδιακά, ήταν κατηγορηματική: «Απορρίπτω κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι αληθείς». Υποστήριξε ότι επιχειρείται μετατόπιση της συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης. «Είναι μια προσπάθεια να μετακινηθεί η κουβέντα από το τι έγινε πράγματι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ποιος είναι υπεύθυνος», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας την ιδιαίτερα αιχμηρή της διατύπωση: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο διαφθοράς, νεποτισμού και πελατειακών σχέσεων».

Με αφορμή την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αυτή δεν προδικάζει ενοχή. «Δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Είναι ένα βήμα υποχρεωτικό για μας ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έρευνα», είπε. Τόνισε ότι χωρίς την άρση ασυλίας «δεν μπορούμε να εξετάσουμε πολιτικά πρόσωπα ούτε να συλλέξουμε στοιχεία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα σεβασμού του νόμου.

«ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΑΠΑΤΗ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί «πολιτικής στοχοποίησης», υπογράμμισε ότι η EPPO ενεργεί αποκλειστικά με βάση το νομικό πλαίσιο. «Δεν ερευνούμε τους πολιτικούς επειδή είναι πολιτικοί. Υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί. Εδώ το θέμα είναι ο σεβασμός προς τον νόμο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι οι κατηγορίες της διαφθοράς είναι μέρος του job description των πολιτικών».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της σε διαφορές νομικής πρακτικής μεταξύ κρατών-μελών. «Στην Ελλάδα, αν κάνεις κάποια παρανομία, αν κλέψεις χρήματα, τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος. Για μας αυτό ήταν ένα σοκ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η EPPO επιδιώκει ενιαία εφαρμογή του νόμου. «Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος λειτουργίας και όταν είσαι μέρος του EPPO πρέπει να προσαρμόζεσαι αναλόγως», σημείωσε.

Η Κοβέσι επανήλθε και στο ζήτημα των θεσμικών περιορισμών, σημειώνοντας ότι σε υποθέσεις όπου εμπλέκονται νυν ή πρώην υπουργοί «δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις διαδικασίες», λόγω του ισχύοντος πλαισίου.

Η κα Κοβέσι χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μεγάλη επιτυχία», υπογραμμίζοντας ότι δεν περιορίστηκε στη θέσπιση κανόνων, αλλά προχώρησε και στην ουσιαστική εφαρμογή τους.

«Για πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε έναν ευρωπαϊκό θεσμό που έχει άμεσο αποτέλεσμα στη ζωή των πολιτών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βασικός στόχος από την αρχή ήταν η οικοδόμηση εμπιστοσύνης. «Δεχόμαστε πολλές καταγγελίες από πολίτες. Αυτό θέλαμε εξαρχής, να μας εμπιστευτούν», είπε.

Αναφερόμενη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η EPPO, στάθηκε στις διαφορετικές ερμηνείες του νόμου μεταξύ των κρατών-μελών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα και το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Όπως εξήγησε, η διαδικασία είναι σαφώς ορισμένη από τον ευρωπαϊκό κανονισμό και η αρμοδιότητα ανήκει στα όργανα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Αν κάποιος θεωρεί ότι η απόφαση δεν είναι σωστή, υπάρχει μόνο ένας δρόμος: το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο», σημείωσε. Για τους Έλληνες εισαγγελείς που χειρίστηκαν κρίσιμες υποθέσεις, τόνισε ότι «έκαναν εξαιρετική δουλειά» και διερωτήθηκε: «Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;».

Η ίδια ανέφερε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της μετέφερε πως το θέμα δεν εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα, ενώ εξέφρασε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. «Δεν έχω αμφιβολίες ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα κάνει σωστά τη δουλειά του», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν πιστεύω ότι το ελληνικό σύστημα της Δικαιοσύνης ή η κυβέρνηση μας ανταγωνίζονται – υπάρχει η αναγκαία υποστήριξη».