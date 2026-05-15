Λαογραφία: Στα µιτάτα τση Μαδάρας

Τα περασµένα χρόνια, όπου υπήρχε φιλότιµο, οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ανέβαζαν τα κοπάδια τους στα Λευκά Όρη, είχαν καθορίσει την 23η Απριλίου, ηµεροµηνία µετά από την οποία, µπορούσες να ανεβάσεις το ποίµνιο σου στα όρη.

Σήµερα δυστυχώς καθ’ όλη την διάρκεια του χειµώνα συναντάς ποίµνια ελεύθερα στα όρη τα οποία δεν αφήνουν κανένα φυτό ή χόρτο να βλαστήσει.

Ειδικά η µαλοτήρα, η µατζιουράνα, και τα κ.λπ. βότανα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Οι κατσίκες σκαλίζουν και τρώνε ακόµη και τις ρίζες των φυτών.

Σήµερα λόγω αυτοκινήτων, ουδείς των κτηνοτρόφων διαµένει πλέον εις τα µιτάτα, ενώ τα παλαιότερα χρόνια οι βοσκοί πήγαιναν από τέλη Απριλίου και έµεναν εκεί για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Κάθε µέρα αφού άρµεγαν και τυροκοµούσαν έκαναν επισκέψεις στα γειτονικά µιτάτα για να περάσει η ώρα τους.

Έκαναν παρέα και έλεγαν διάφορα αστεία µεταξύ των, όπως το παρακάτω.

Κάποιοι κτηνοτρόφοι στις «Γούρνες» Αποκορώνου στην τοποθεσία “Τσεπελάκι” σκέφτηκαν αντί για ξυπνητήρι να βγάλουν στη Μαδάρα, ένα κόκορα για να τους ξυπνά κάθε πρωί.

Το έµαθε από τα γειτονικά µιτάτα ο Νικολής Ποντικάκης ή Χαιρέτης το θεώρησε αστείο και σατίρισε το γεγονός µε το παρακάτω άσµα:

Τιµή ‘ναι στην παρέα µας να πω ‘να τραγουδάκι ,

να πούµε για τον πετεινό που ‘χαν στο “Τσεπελάκι”.(µιτάτο)

Θε µου µεγαλοδύναµε και που το κάµαν άλλοι,

το µ πετεινό τον έβγαλε ο “Μανουσοµιχάλης”.

Κι όντε ν το ν ε περνούσανε απ’τω Καρώ ν τη µ πόρτα,

ο Βαγιωνής το ν ε θωρεί – θαρεί πως είναι όρθα (κότα).

Αρχίζει να τσ’ αναρωτά, τα χείλια ν του δαγκάνει,

µα για κλωσού τον πιαίνετε γ ή για τ αυγό να κάνει;;;

Λένε ν του είναι πετεινός στράφου ν το νε στη µούρη

και στη Μαδάρα πάµε ν το ν αντίς για ξυπνητούρι…

Εις την Μαδάρα βγάλαν τον και τον ε µαρταρίζουν

και του επήγαν και καρπό, συχνά το ν ε ταΐζουν.

Πρέπει πως ήταν ξενικός γιατί ‘ταν χοχλιδάτος

κι άµα χα κράξει ο έρηµος εβρόντα το µιτάτο.

Έκραζε τα µεσάνυχτα έκραζε αποσπέρας

κι άµα χα κράξει την αυγή ξέραν πως είναι µέρα.

Ο µ Ποντικός ο Νικολής που βόσκε τα οζά ν του,

ένα πρωί σηκώνεται κι άκουσε την λαλιά ν του.

Ένα παράξενο πουλί φαίνεται να φωνιάζει

κι εις το «Τσεπέλι» φαίνεται σα πετεινός να κράζει.

Και του Κιαγιά εφώνιαξε που ‘ρχόταν ίσια κάτω :

-«σύντεκνε πράµα πετεινό έχετε στο µιτάτο??»

Παιδιά δεν είναι φάντασµα παιδιά δεν είναι αντάρα,

πρωτοφανές τέτοιο πουλί να κράζει στην Μαδάρα.

Ένα παράξενο πουλί άκουσα να φωνάζει,

το λέγε στο µιτάτο σας, σα µ πετεινός να κράζει.

Μα ο Κιαγιάς τ αρνήθηκε φοβάται τη τραγούδα :

-«πράµα πουλί ήταν σύντεκνε γ ή πράµα κολιακούδα???’

Μα ο µ Ποντικός ξεσκάλιζε, µαθαίνει το χαµπέρι,

πως βγάλανε το µ πετεινό από το κατωµέρι.

∆εν µου το µαρτυρίσανε και ‘γω θα κανονίσω

θα τω ν ε βγάλω ποίηµα και θα το τραγουδήσω.

Ανίτσης τω ν ε φώνιαξε διαβάζει εφηµερίδες ,

-«το πετεινό κιαµιά βραδιά θα φάνε οι ζουρίδες.»

Το Μεταξάκη µίλησε κι είπε δυο καλά λόγια

-«να πάµε να τον βράσοµε µα ‘χοµε τα ρολόγια.»

Κι ο Μανατός µε µια χαρά έστριβε το µουστάκι,

-«να πα να το ν ε βράσοµε να πιούµε και κρασάκι.»

*Ο Μιχάλης Κατσανεβάκης είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός, συγγραφέας, ιστορικός ερευνητής