Λαμπρός ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα που ξεκίνησε στις 11 το πρωί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Παρήλασαν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος, με πλήθος κόσμου να παρακολουθεί τη μεγαλειώδη παρουσία τους.

Με λαμπρότητα έγινε και ο εορτασμός στη Θεσσαλονίκη, με τη μεγάλη μαθητική παρέλαση.