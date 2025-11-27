«Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά»: Χάνεται το έργο ανάπλασης Μεσκλών – Ζούρβας;

Ανησυχίες για απένταξη του έργου ανάπλασης σε Μεσκλά και Ζούρβα διατυπώνει η Λαϊκή Συσπείρωση του ∆ήµου Πλατανιά, µε τους ∆ηµήτρη Ανθούση και Αντώνη Ακρωτηριανάκη να φέρνουν το ζήτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Όπως αναφέρουν οι δύο δηµοτικοί σύµβουλοι, στις 5 Αυγούστου 2024 ο ∆ήµος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι λίγες µέρες νωρίτερα “έπεσαν” οι υπογραφές της σύµβασης για το έργο «Ανάπλαση ∆ηµόσιων Χώρων Οικισµών Μεσκλών – Ζούρβας», προϋπολογισµού 600.000 ευρώ, το οποίο εντάχθηκε και θα υλοποιηθεί µέσω του προγράµµατος LEADER Νοµού Χανίων.

Το έργο προβλέπει παρεµβάσεις που αφορούν την ανάπλαση – διαµόρφωση χώρων θέασης / στάσης και παράλληλα την οριοθέτηση των υφιστάµενων δρόµων µε την απόδοση µέρους τους στους πεζούς στους οικισµούς Μεσκλών και Ζούρβας.

«Η ανάπλαση των ορεινών µας οικισµών Μεσκλών και Ζούρβας στοχεύει στη διατήρηση του τοπικού πληθυσµού µέσω της αναβάθµισης της ποιότητας της ζωής στην ενδοχώρα και την ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, καθώς και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και της φυσικής οµορφιάς της περιοχής», ανέφερε τότε στην ανακοίνωσή του ο ∆ήµος Πλατανιά.

Ανθούσης και Ακρωτηριανάκης, θυµίζουν πως στις 14 Μαρτίου 2025, δηλαδή µετά από περισσότερους από 7 µήνες, ο ∆ήµος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι λίγες µέρες νωρίτερα υπεγράφη η σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας για την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου.

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πλατανιά, µεταξύ των θεµάτων που συζητήθηκαν, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ήταν και το αίτηµα «παράτασης προθεσµίας περαίωσης “µε αναθεώρηση” του ανωτέρω έργου έως τις 30-10-2025, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Με δεδοµένα όλα τα παραπάνω γεγονότα, αλλά και «µε βάση τις συγκεχυµένες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας τις τελευταίες µέρες, σύµφωνα µε τις οποίες το έργο είτε έχει απενταχθεί είτε κινδυνεύει µε απώλεια επιλεξιµότητας και αποδέσµευση πιστώσεων», ζητούναπό τη ∆ηµοτική Αρχή «να ενηµερώσει άµεσα τόσο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πλατανιά, όσο και τους κατοίκους των συγκεκριµένων περιοχών:

• Υπάρξει θέµα απένταξης ή αναστολής του έργου;

• Αν ναι, πότε, από ποιον και µε ποια αιτιολογία αποφασίστηκε;

• Παραβιάστηκε ρήτρα χρονοδιαγράµµατος;

• Ποιες οι τυχόν ευθύνες του ∆ήµου Πλατανιά;»