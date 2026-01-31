«Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης»: Βολές κατά Αυγενάκη – Παρέμβαση για τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Βολές κατά του Λευτέρη Αυγενάκη με αφορμή την ίδρυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας: «Κέντρο Καινοτομίας και Ερευνας – Γεωργική Σχολή Μεσαράς» εξαπολύουν σε δήλωσή τους οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης, Αλέκος Μαρινάκης και Δημήτρης Βρύσαλης. Παράλληλα διατυπώνουν προτάσεις για τη λειτουργία της Σχολής.

Μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι «την ώρα που ο μεγαλειώδης αγώνας για επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων έχει ξεμπροστιάσει την κυβέρνηση και την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, στην οποία συναινούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ, Λ. Αυγενάκης, προπαγανδίζει «κοσμογονία» στη Μεσαρά.

Έχει προηγηθεί η «επιτυχία» του στην υλοποίηση της αντιαγροτικής πολιτικής που οδηγεί στο ξεκλήρισμα των αγροτών και είναι το «θερμοκήπιο» των σκανδάλων με τις παράνομες επιδοτήσεις. Και τώρα διαφημίζει, ως «οραματιστής» και παρ’ ολίγον πρόεδρος, την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΑΡΑΣ»».

Οι ίδιοι προσθέτουν, μεταξύ άλλων, ότι «η συγκεκριμένη Εταιρεία θα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η περιφερειακή αρχή της συγκατοίκησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και οι «πρόθυμες» δημοτικές αρχές Γόρτυνας, Φαιστού και Ηρακλείου, υπηρετώντας την αντιλαϊκή – αντιαγροτική πολιτική των κομμάτων τους, δεν απαιτούν αναβαθμισμένη αγροτική έρευνα, με γενναία κρατική χρηματοδότηση και στελέχωση με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Αντίθετα, αναλαμβάνουν να «αποκεντρώσουν» αρμοδιότητες και υπηρεσίες του κεντρικού κράτους, στρώνοντας το έδαφος για πεδία κερδοφορίας για επενδυτές ή για μελλοντικό λουκέτο, με την απαξίωση αυτών των δομών, όπως η ίδια η πείρα έχει δείξει.

Ταυτόχρονα, το πλαίσιο που συνολικά καθορίζει την όποια έρευνα είναι η οικονομία της αγοράς και η ΚΑΠ της ΕΕ που επιβάλλει το τι και πώς θα παραχθεί το οτιδήποτε, με βασικό σκοπό την κερδοφορία των ομίλων της αγροτοδιατροφικής παραγωγής. Έτσι και η παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης, κινούμενη σε αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση, προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των εμποροβιομηχάνων, με την οποία είναι ασύμβατη η επιβίωση του βιοπαλαιστή αγρότη και η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα.

Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής, υποβαθμίζεται και η Αγροτική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Για την οποία, βέβαια, δεν μας είπε ο κ . Αυγενάκης τι έκανε ως υπουργός για τη στήριξη και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λειτουργεί στη ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΑΡΑΣ.

Όπως δεν μας είπε τι έχει ήδη εφαρμόσει η κυβέρνησή του στην αγροτική έρευνα, για το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς και το Ινστιτούτο Αμπέλου, για τη συστηματική διάλυσή τους, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.

Οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι της Μεσαράς και της Κρήτης δεν μπορούν να έχουν τις αυταπάτες τις οποίες καλλιεργούν τα κυβερνητικά στελέχη και η περιφερειακή αρχή, που ταυτίζεται με τους αντιλαϊκούς κυβερνητικούς σχεδιασμούς και έχει προσανατολισμό την προώθηση της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα και τη σύνδεσή του με επιχειρηματικούς ομίλους».

Καταλήγοντας διεκδικούν «την προστασία – αξιοποίηση – αναβάθμιση της ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ, τη λειτουργία ερευνητικού κέντρου με βάση τις ανάγκες των αγροτών, με κρατική χρηματοδότηση και ευθύνη, χωρίς εμπλοκή ιδιωτών. Επίσης, να στηριχτεί η ΣΑΕΚ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Γ.Σ.) ΜΕΣΑΡΑΣ με την απαραίτητη κρατική χρηματοδότηση, με μόνιμο προσωπικό και τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων».