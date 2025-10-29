Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης: Να ληφθούν κατεπείγοντα μέτρα για την αντιπλημμυρική προστασία

Ποια κατεπείγοντα μέτρα θα ληφθούν για την αντιπλημμυρική προστασία της Κρήτης, ρωτά εν όψει της ειδικής συνεδρίας λογοδοσίας τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης αναφέρει «Για άλλη μια χρονιά, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα από τις βροχοπτώσεις στα τέλη του Σεπτέμβρη, πριν ακόμη μπει ο χειμώνας. Πιο συγκεκριμένα, ζημιές προκλήθηκαν σε περιοχές των Δήμων Βιάννου, Φαιστού, Αρχανών – Αστερουσίων, όπως και σε περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, όπου έγιναν πολλές καταστροφές (κατολισθήσεις, αποκοπή οδικών συνδέσεων, καταστροφή οδοστρωμάτων, μετατοπίσεις, διάβρωση εδαφών, ζημιές σε τεχνικά έργα, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα, κλπ) και σε περιουσίες στα Καστελλιανά, Δεμάτι και Σκινιά, κτλ. Ταυτόχρονα, από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, αναδείχτηκε ξανά η απαράδεκτη κατάσταση του οδικού δικτύου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχουμε θρηνήσει θύματα και έχουμε δει να καταστρέφονται περιουσίες σε όλη την Κρήτη. Παρόλα αυτά, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση σε υποδομές των ζημιών από πλημμύρες, ούτε καν από αυτές του 2019, ούτε έχουν γίνει τα αναγκαία έργα.

Το ζήτημα αυτό το θέτει η «Λαϊκή Συσπείρωση», επανειλημμένως, με πρωτοβουλίες μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να ενισχυθούν τα έργα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού.

Σε κάθε καταστροφή αυτό που ακούμε είναι τα περί κλιματικής αλλαγής. Από το «φύσαγε δυνατός αέρας» όταν καιγόμαστε το καλοκαίρι, στο «έπεσε πολύ νερό σε λίγο διάστημα» όταν πνιγόμαστε το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Όλα αυτά, δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν άλλοθι για να συγκαλυφτούν οι ευθύνες της κυβέρνησης, που την πολιτική της εφαρμόζει μέχρι κεραίας η περιφερειακή αρχή του ΠΑΣΟΚ- ΝΔ. Πολιτική που εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που αντιμετωπίζει ως κόστος την αντιπλημμυρική προστασία.

Συγκεκριμένα:

Ενώ τα κυριότερα ρέματα που παρουσιάζουν κίνδυνο πλημμυρικών ροών είναι ήδη καταγεγραμμένα από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, παραμένει η επικίνδυνη κατάσταση στο νησί μας, χωρίς αντιπλημμυρική προστασία. Αντίθετα, συγκεντρώνονται πόροι από τη φοροληστεία του λαού, για τη μετατροπή της Περιφέρειας Κρήτης σε ενεργειακό, μεταφορικό, τεχνολογικό, τουριστικό κόμβο, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι στόχοι για την αύξηση της κερδοφορίας των λίγων, σε βάρος του λαού.

Επιπλέον, γίνονται με αποσπασματικό τρόπο τα όποια έργα υλοποιούνται, ενώ η περιφερειακή αρχή παραδίδει το σύνολο των έργων στους εργολάβους, δεν διεκδικεί ουσιαστικά να στελεχωθεί πλήρως η Τεχνική Υπηρεσία της περιφέρειας με μόνιμο επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, να καλυφθούν όλες οι ελλείψεις σε μηχανήματα, ώστε να μπορεί να εκτελεί η ίδια έργα και αποκαταστάσεις.

Ταυτόχρονα, η επίκληση -και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα- της «κατεπείγουσας ανάγκης» για αναθέσεις χωρίς δημοσίευση και όχι με την κανονική ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, δεν μπορεί να κρύψει τη μεγάλη καθυστέρηση με ευθύνη της περιφερειακής αρχής. Ούτε μπορεί να κρύψει το ποιος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία, το πώς νόμιμα κοστίζουν πανάκριβα τα μόνο κατ΄ όνομα δημόσια έργα και θησαυρίζουν οι κατασκευαστικοί όμιλοι.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που, για καθαρισμό ρεμάτων σε Δήμο της ΠΕ Ηρακλείου, η περιφερειακή αρχή, από τον Δεκέμβρη του 2024 οπότε εγκρίθηκε η πίστωση, κατέφυγε στη διαπραγμάτευση, μήνες μετά, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2025, με τη διαδικασία του «κατεπείγοντος» χωρίς δημοσίευση και με επίκληση των «έντονων καιρικών φαινόμενων που εκδηλώθηκαν στις 20-10-2020 και στις 15-10-2022» στον συγκεκριμένο Δήμο!

Δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να διαπιστώσει ότι απουσιάζει από την περιφερειακή αρχή ο ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός που θα έχει σκοπό την ελαχιστοποίηση του πλημμυρικού κινδύνου. Η διευθέτηση – οριοθέτηση των ρεμάτων είναι ακόμη σε επίπεδο μελέτης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα του Γιόφυρου (ο μεγαλύτερος χείμαρρος – «ρέμα» της Κρήτης) που …μελετάται εδώ και 25 χρόνια. Είναι τυπικό παράδειγμα της κοινής στάσης – ευθύνης κράτους, περιφέρειας, δήμου Ηρακλείου στη διαχείριση ενός αντιπλημμυρικού έργου εντελώς απαραίτητου για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης.

Τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που απαιτούνται δεν είναι «επιλέξιμα» στους αντιλαϊκούς κρατικούς – περιφερειακούς προϋπολογισμούς και στα κονδύλια της ΕΕ, γιατί δε φέρνουν άμεσα κέρδη στους ομίλους, στο κεφάλαιο. Μοιράζουν στο κεφάλαιο εκατομμύρια από τη φοροαφαίμαξη και την εκμετάλλευση των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, είτε με απευθείας χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, μέσω αναπτυξιακών νόμων και «χρηματοδοτικών εργαλείων» πχ ΕΣΠΑ, ΤΑΑ, κτλ, είτε μέσω έργων και δράσεων που αυτό ιεραρχεί (π.χ. ενίσχυση της τουριστικής προβολής, ενεργειακές αναβαθμίσεις, για να κερδίζουν μερικές εταιρείες, κτλ). Και από την άλλη δίνουν ψίχουλα για αντιπλημμυρική θωράκιση για αντισεισμική και αντιπυρική προστασία. Δεν αντέχει το κράτος να χρηματοδοτεί την πολιτική προστασία, αντέχει όμως να δίνει φοροαπαλλαγές κι επιδοτήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, αντέχει να δαπανά δις ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, για να συμμετέχει στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται»