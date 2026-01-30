Με τις «Ημέρες Χαράς 2026» η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. δίνει το δικό της στίγμα στο Αποκριάτικο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με μία σειρά δράσεων για μικρούς και μεγάλους η Δημοτική Επιχείρηση υπόσχεται μερικές ώρες χαράς και χαλάρωσης για μικρούς και μεγάλους, από τις 5 μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου, στο Πάρκο Γεωργιάδη και στο Μαρίνα Café Restaurant.

Οι «Ημέρες Χαράς 2026» της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ξεκινούν με την Λέσχη Ανάγνωσης «Καφές και Βιβλία» στο Μαρίνα Café Restaurant,, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, στις 18:00 .

Το θέμα της ημέρας – προσαρμοσμένο στις ημέρες της Αποκριάς – θα είναι «Λαϊκές παραδόσεις, δοξασίες και πρακτικές της Αποκριάς στην Κρήτη, στο πέρασμα των αιώνων» με προσκεκλημένο τον ιστορικό και πολιτισμολόγος Κωστή Κανάκη. Η συζήτηση θα εστιάσει στις αποκριάτικες πρακτικές της Κρήτης, αναδεικνύοντας τις ιστορικές τους ρίζες, τις λαϊκές δοξασίες και τη συμβολική τους σημασία, μέσα από μια διαχρονική και πολιτισμική προσέγγιση με την ανάγνωση σχετικών ιστορικών πηγών και κειμένων»