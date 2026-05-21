ΛΑ.ΣΥ Πλατανιά: Απαράδεκτο παιδιά να μπαίνουν σε εισαγγελικές διαδικασίες

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» μέσω ανακοίνωσης καλεί «τον Δήμαρχο Πλατανιά και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν ξεκάθαρη θέση καταδίκης απέναντι σε τέτοιες πρακτικές ποινικοποίησης μαθητικών κινητοποιήσεων και στοχοποίησης ανηλίκων μαθητών».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κλήση 15 μαθητών του Γυμνασίου Αλικιανού και των οικογενειών τους στην Εισαγγελία Χανίων, μετά από καταγγελία του διευθυντή του σχολείου για τη μονοήμερη κατάληψη της 5ης Δεκέμβρη 2025 -ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου- αποτελεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό γεγονός.

Είναι απαράδεκτο παιδιά 14 και 15 ετών να μπαίνουν σε εισαγγελικές διαδικασίες επειδή συμμετείχαν σε μια μαθητική κινητοποίηση. Η αντιμετώπιση μαθητών με όρους ποινικοποίησης και καταστολής δεν έχει σχέση με τον παιδαγωγικό ρόλο που οφείλει να υπηρετεί το σχολείο.

Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται ένα νομοθετικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει τις μαθητικές και νεολαιίστικες διεκδικήσεις ως «παραβατικότητα», επιχειρώντας να επιβάλει σιωπή και φόβο μέσα στα σχολεία. Όμως οι μαθητές δεν είναι «εχθροί». Είναι παιδιά που μεγαλώνουν σε σχολεία με ελλείψεις, κτιριακά προβλήματα και ανεπαρκή στελέχωση.

Αν κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν για την κατάσταση στην εκπαίδευση, δεν είναι οι μαθητές που αγωνιούν και διεκδικούν, αλλά όσοι διαχρονικά αφήνουν τα σχολεία υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτημένα.

Η εμπλοκή εισαγγελικών και ποινικών διαδικασιών απέναντι σε μαθητές δεν μπορεί να αποτελεί απάντηση στα προβλήματα της σχολικής κοινότητας. Αντίθετα, οξύνει το κλίμα και καλλιεργεί φόβο μέσα στο σχολείο, στέλνοντας βαθιά αντιπαιδαγωγικά μηνύματα. Η αρμόδια εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση, ανακοίνωσε την αρχειοθέτηση της .

Οι ανάγκες και οι αγωνίες των μαθητών δεν αντιμετωπίζονται με δικογραφίες και εισαγγελικές κλήσεις, αλλά με ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης, ασφαλή και σύγχρονα σχολεία και σεβασμό στο δικαίωμα της νέας γενιάς να εκφράζεται και να διεκδικεί καλύτερο μέλλον.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» καλεί τον Δήμαρχο Πλατανιά και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν ξεκάθαρη θέση καταδίκης απέναντι σε τέτοιες πρακτικές ποινικοποίησης μαθητικών κινητοποιήσεων και στοχοποίησης ανηλίκων μαθητών»

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

