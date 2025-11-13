ΛΑ.ΣΥ. Χανίων για Σημανδηράκη: «νεοκαισαρισμός, αλαζονεία, δεσποτισμός»

Για «νεοκαισαρισμό», «αλαζονεία», «δεσποτισμό» και απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου, κατηγόρησαν τον δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη οι δημοτικοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν την Πέμπτη, μία ημέρα μετά τη προσωπική επίθεση που δέχθηκε ο Μιλτιάδης Κλωνιζάκης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από ερώτηση που έθεσε για την υποστελέχωση της Υπηρεσίας Δόμησης. Παράλληλα, επεσήμαναν ότι η προσωπικές επιθέσεις στις οποίες καταφεύγει ο κ. Σημανδηράκης, δηλώνουν ένδεια πολιτικών επιχειρημάτων και ενδιαφέροντος για τα πραγματικά προβλήματα της πόλης.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χαράλαμπος Λουτσέτης έκανε λόγο για «πολιτικό κατήφορο της Δημοτικής Αρχής Σνμανδηράκη» καθώς όπως είπε «επιλέγει να μην αντιπαρατίθεται με πολιτικούς όρους και πολιτικά επιχειρήματα» αλλά «στοχοποιώντας» όσους της κάνουν κριτική για τα πραγματικά προβλήματα, όπως η υποχρηματοδότηση των Δήμων, η έλλειψη προσωπικού κ.ά., που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Συνεχίζοντας χαρακτήρισε «απαράδεκτη την Δημοτική Αρχή και ιδιαίτερα τον κ. Σημανδηράκη για τον τρόπο με τον οποίο απευθύνθηκε στον σύντροφο και συναγωνιστή μας Μιλτιάδη Κλωνιζάκη», ενώ ανέφερε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο καθώς την ίδια απαξιωτική συμπεριφορά έχουν δεχθεί από μέλη της Δημοτικής Αρχής κι άλλοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, όπως οι κ.κ. Σοφία Ελευθεριάδου και Μιχάλης Μπαλαντίνος.

«Αντί να έχουμε πολιτικές απαντήσεις ουσιαστικά δεχόμαστε απειλές και ύβρεις», επεσήμανε ο κ. Λουτσέτης και κάλεσε τον δήμαρχο να αντιπαρατεθεί πολιτικά για τις επιλογές του στις οποίες ασκείται κριτική.

Ανέφερε ακόμα ότι η επίθεση που δέχθηκε ο κ. Κλωνιζάκης συνδέεται με μια «συνεχιζόμενη υποβάθμιση του ρόλου και της ποιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου» καθώς με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο συζήτησης και συνεννόησης για σοβαρά ζητήματα όπως η υποστελέχωση του νοσοκομείου, η λαϊκή στέγη κ.ά. «Δεν ήταν μία επίθεση απέναντι σε εμάς στους 4 αλλά ήταν μία επίθεση σε όσους αγωνίζονται και διεκδικούν», είπε καταλήγοντας ο κ. Λουτσέτης.

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Μιλτιάδης Κλωνιζάκης παίρνοντας τον λόγο έθεσε το ζήτημα της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου κατηγορώντας τον δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή ότι με τη στάση τους απαξιώνουν τη λειτουργία του κορυφαίου αυτού οργάνου ως ενός ουσιαστικού δημοκρατικού θεσμού, «το οποίο δυστυχώς αντί για ένας χώρος παραγωγικού διαλόγου έχει καταντήσει ένας χώρος επικύρωσης αποφάσεων της Δημοτικής Αρχής».

Συνεχίζοντας ο κ. Κλωνιζάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί επί προσωπικού καθώς όπως τόνισε «αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας είναι κάτι που ξεπερνάει το προσωπικό, είναι μια στάση και αντίληψη τού τι εννοεί ο καθένας μας ως δημοκρατία».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο της ιστοσελίδας parakritika.gr αν θεωρεί ότι η μεταστροφή της στάσης του δημάρχου προς τον ίδιο οφείλεται στη θέση που εξέφρασε για την «κόντρα» του κ. Σημανδηράκη με τα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Κλωνιζάκης απάντησε: «Δεν έχω κανένα ζήτημα να σας απαντήσω και να σας πω το εξής πράγμα: Όπως έπραξα στην περίπτωση των “Χανιώτικων νέων”, στην ουσία υποστηρίζοντας το δικαίωμα κριτικής που έχει κάθε μέσο, το ίδιο θα το έκανα για το οποιοδήποτε άλλο μέσο. Και μάλιστα, αν θυμάστε το κείμενό μου εκείνη τη στιγμή ξεκινούσε από τρίτο πληθυντικό με την λογική ότι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά οφείλουμε να δεχόμαστε την όποια κριτική από όπου κι αν προέρχεται. Και αυτή η κριτική να μας κάνει να σκεπτόμαστε τα όποια βήματά μας στο πολιτικό σκηνικό».

Συνεχίζοντας ο κ. Κλωνιζάκης υπεραμύνθηκε για μια ακόμα φορά – όπως έπραξε και στην επίμαχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – την πολιτική του διαδρομή: Ο καθένας μας στην πολιτική του διαδρομή.

ΜΙΑ ΠΑΣΟΚ – ΜΙΑ Ν.Δ….

Ο καθένας κάνει κάποιες πολιτικές επιλογές. Το κρίσιμο σε αυτές τις πολιτικές επιλογές είναι το εξής: Είναι αν διατηρείς μια πολιτική αντίληψη για τα πράγματα, μια ιδεολογία, μια θέση, μια στάση ζωής συγκεκριμένη, με μοναδικό κίνητρο την υπεράσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας κι απ’ την άλλη έχουμε το αντιπαράδειγμα διαφόρων πολιτικών μεταστροφών που κάνουν κατά καιρούς κάποιοι στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, ο κύριος δήμαρχος, ο οποίος τη μία μας παρουσιάζεται ΠΑΣΟΚ, την άλλη παρουσιάζεται Νέα Δημοκρατία, έμμεσα γιατί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στην ουσία εξελέγη και όλοι ξέρουμε το όποιο πολιτικό παρασκήνιο δημιουργήθηκε στις εκλογές του ΄23 αλλά και στις εκλογές του ΄19. Άρα δεν μπορεί ο κύριος Σημανδηράκης αυτή τη στιγμή να κρίνει στάσεις ανθρώπων που το βασικό τους πολιτικό κίνητρο είναι το πώς θα πάμε να βγούμε μπροστά ως κοινωνία και όχι για το αν θα έχουμε την όποια θέση. Θεωρώ ότι η πολιτική μου διαδρομή το έχει δείξει αυτό ότι αν ήθελα και αν είχα άλλη αντίληψη περί της πολιτικής ενδεχομένως να ήμουνα και σε άλλη θέση».

ΧΑΝΕΤΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Ο Δημήτρης Μακρέας υπογράμμισε ότι τα Χανιά, τα τελευταία χρόνια έχασαν τη δυνατότητα που είχαν άνθρωποι που κινούνται από τις παρυφές του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ μέχρι τον αναρχικό χώρο και τους αντιξουσιαστές, να υπερασπίζονται κοινές υποθέσεις και να συνεννοούνται για κρίσιμα ζητήματα για την πόλη. «Αυτός ο τρόπος συνεννόησης είχε να κάνει πάρα πολύ και με τις πολιτικές προσωπικότητες και τους ανθρώπους που ήταν φορείς αυτών των κοινωνικών πρακτικών. Αυτό λοιπόν το πράγμα στα Χανιά έδινε ένα πάρα πολύ διαφορετικό τόνο», επεσήμανε ο κ. Μακρέας κι έφερε ως παράδειγμα τη συμπαράσταση που είχε δεχθεί από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών χώρων και θεσμών όταν ο ίδιος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από φασιστοειδή.

«Αυτό πλέον στα Χανιά έχει χαθεί κι έχει χαθεί και αυτό σηματοδοτείται και στα πρόσωπα. Όσο και να θέλουμε να κάνουμε πολιτική κριτική, τα πρόσωπα σηματοδοτούν υπαρκτές στάσεις στην πόλη. Κι η πόλη άλλαξε τα τελευταία 15 χρόνια με έναν τρόπο πάρα πολύ βίαιο και εξουσιαστικό από τη μεριά του τουριστικού κεφαλαίου και των παραγόντων του τουρισμού, χωρίς να μπορεί να συζητήσει τι γίνεται με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τι γίνεται με τη στέγαση, τι γίνεται με τα Χανιά που άρχισαν να γίνονται όλο και πιο αφιλόξενα. Έχει συμβεί, λοιπόν, μια βίαιη και βάρβαρη αλλαγή την οποία, κατά τη γνώμη μου, τη σηματοδοτούν ο κύριος Σημανδηράκης και η Δημοτική Αρχή. Η αλαζονεία και ο απόλυτα βαθιά εξουσιαστικός τρόπος με τον οποίο τα οικονομικά συμφέροντα συμπεριφέρθηκαν στην αλλαγή της πόλης συμπυκνώνεται και αντανακλά τη συμπεριφορά του κύριου Σημανδηράκη. Αυτός ο νεοκαισαρισμός, γιατί εδώ δεν μιλάμε για δήμαρχο μιλάμε για καίσαρα, μιλάμε για έναν καίσαρα ο οποίος αποφασίζει δεν ξέρω καν αν ενημερώνει τη δημοτική του ομάδα, αφού τη δημοτική του ομάδα δεν την ακούμε. Είμαστε σχεδόν δύο χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακούμε μόνο τον κύριο Σημανδηράκη και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για τα θέματα της δικαιοδοσίας τους. Πού είναι οι υπόλοιποι 35 δημοτικοί σύμβουλοι; Για πάρα πολλούς αγνοούμε και τη φωνή τους. Έχουμε λοιπόν ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει δεσποτικό και με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι μπορεί να συμπεριφέρεται και στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση όμως έχει ένα συγκεκριμένο και κρίσιμο θεσμικό ρόλο για τη λειτουργία της πόλης. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε προσωπικές πολιτικές καριέρες. Είμαστε άνθρωποι της βιοπάλης και ήρθαμε (στο Δημοτικό Συμβούλιο) για να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση για την πόλη. Όμως αντί να συμμετέχουμε σε μια συζήτηση για την πόλη αναγκαζόμαστε να συρθούμε σε μια συζήτηση για το ποιος είναι τι και ποιος κάνει τι. Αν ο κ. Σημανδηράκης θέλει να ανοίξουμε αυτό το κουτάκι δεν θα βγει κερδισμένος, αλλά δεν θα το ανοίξουμε. Εμείς θα επιμείνουμε πάντα πολιτικά στη βάση των πραγματικών αντιπαλοτήτων και συνθέσεων -κάποιες φορές- και στη βάση των πραγματικών συγκρούσεων που υπάρχουν στην πόλη ανάμεσα στον κόσμο της εργασίας και στον κόσμο της ολιγαρχίας του πλούτου».

Ο Φώτης Μπομπολάκης ανέφερε ότι απέναντι στα πραγματικά προβλήματα που θέτει η αντιπολίτευση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως η υποστελέχωση του Νοσοκομείου Χανίων και το στεγαστικό, η Δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος επιλέγουν τον «στρουθοκαμηλισμό» και να απαντούν με «προσωπικές επιθέσεις, ειρωνείες, λοιδορίες και δολοφονίες χαρακτήρων».

«Χθες λοιπόν ζήσαμε άλλο ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπου θέσαμε πολιτικά κάποια ζητήματα και η απάντηση ήταν ειρωνεία και λοιδορία και προσωπική επίθεση», σημείωσε ο κ. Μπομπολάκης ενώ τόνισε πως όταν στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε το θέμα των προβλημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις «η απάντηση ήταν γελάκια, χαβαλές, ειρωνεία».

«Οι απαντήσεις που παίρνουμε μονίμως είναι να μας χαρακτηρίζει λαϊκιστές. Λαϊκιστές θα ήμασταν αν για παράδειγμα του είχαμε φέρει δώρο μία ομπρέλα για να την κρατάει για τους θεατές μέσα στο κλειστό (του Κλαδισού). Λαϊκιστές θα ήμασταν αν θα του φέρναμε μία τούρτα με πέντε κεράκια για τα πέντε χρόνια που έχει κάνει να τελειώσει η αγορά. Αλλά προφανώς ο κύριος Σημανδηράκης έχει χάσει την αίσθηση του χρόνου και γι’ αυτό πάει και εγκαινιάζει το ρολόι και γι’ αυτό πηγαίνει και εγκαινιάζει τη στέγη ή αύριο θα εγκαινιάζει τα μάρμαρα ενώ όλοι οι καταστηματάρχες μέσα θα ξεροσταλιάζουν και θα περιμένουν πότε θα ανοίξει η αγορά».

Ο κ. Μπομπολάκης υπογράμμισε ακόμα ότι ο δήμαρχος προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι «δεν υπάρχουν προβλήματα κι ότι όλα αυτά τα λένε οι κακοί κομμουνιστές του ΚΚΕ και της “Λαϊκής Συσπείρωσης” που τα φέρνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έπαιξε κι έχασε όμως γιατί εδώ οι 3 από τους 4 δεν είμαστε μέλη του ΚΚΕ και ερχόμαστε να βάλουμε κάποια ζητήματα και κάποιους προβληματισμούς για μια καλύτερη πόλη».

Συνεχίζοντας ο κ. Μπομπολάκης αναφέρθηκε σε προβλήματα της σχολικής στέγης και στα χρήματα που αναγκάζονται να πληρώσουν οι οικογένειες των παιδιών για να εξασφαλιστεί γραφική ύλη για τα σχολεία λόγω της υποχρηματοδότησης που υπάρχει.

Μίλησε για το κυκλοφοριακό και τα περιφερειακά πάρκινγκ που συζητούνται από το 2019, ενώ κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα φέρνοντας σαν παράδειγμα το κλείσιμο του δρόμου μπροστά από το Ωδείο για να αποβιβάζονται στρατιωτικοί από συγκεκριμένη εταιρεία που διαθέτει λεωφορεία.

Καταλήγοντας ο κ. Μπομπολάκης τόνισε ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» έχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα και οι πολιτικές της παρεμβάσεις γίνονται «όχι διότι έχουμε πάρει εντολή από κάποια βουλευτικά γραφεία, αλλά έχουμε πάρει εντολή από τους εργαζομένους. Επομένως, απολογούμαστε στον χανιώτικο λαό, δεν απολογούμαστε σε κανένα άλλο συμφέρον και οι προσωπικές επιθέσεις πραγματικά μας ατσαλώνουν περισσότερο και δεν μας πτοούν».

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑΝ

Ειδικότερα για τη ΔΕΠΑΝ στην οποία αφορούσε η ερώτηση που είχε θέσει ο Μιλτιάδης Κλωνιζάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον δήμαρχο να τον κατηγορεί για ασυμβατότητα της θέσης του με εκείνης που είχε κρατήσει η «Λαϊκή Συσπείρωση» όταν είχε τεθεί το ζήτημα για την πρόσληψή τους, ο κ. Λουτσέτης σχολίασε:

«Εμείς τότε είχαμε πει ότι η ΔΕΠΑΝ και οι 18μηνες συμβάσεις με αναπτυξιακούς οργανισμούς δεν είναι μόνιμη λύση. Οι υπάλληλοι στην Πολεοδομία και τις Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν κουραστεί να εκπαιδεύουν κόσμο, ο οποίος μετά φεύγει».

Ο κ. Λουτσέτης τόνισε ακόμα ότι την περίοδο που συζητούνταν η λύση της ΔΕΠΑΝ, οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας κάνανε απεργία και αποχή με αίτημα την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. «Τότε κάναμε κριτική στη Δημοτική Αρχή, ότι σε εκείνη τη μάχη που δίνανε οι εργαζόμενοι αντί να είναι στο πλευρό τους και να αγωνίζεται μαζί τους, αντί να κλείσει το Δημαρχείο, παρουσίαζε ως λύση στο πρόβλημα της Πολεοδομίας τις 18μηνες συμβάσεις», ανέφερε ο κ. Λουτσέτης και υπογράμμισε ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι αναγκασμένος να καταφύγεις σε τέτοιες λύσεις, αλλά συγχρόνως να λες στον κόσμο την αλήθεια και να διεκδικείς τη λύση του προβλήματος, κι άλλο πράγμα να μην διεκδικείς μια μόνιμη λύση, γιατί σε αυτή την περίπτωση είσαι μέρος του προβλήματος.

Καταλήγοντας ο κ. Λουτσέτης επεσήμανε ότι η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» είναι να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι και να γίνουν προσλήψεις περισσότερων μηχανικών στην Πολεοδομία ή τουλάχιστον, σε αυτή τη φάση, να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζομένων μέσω ΔΕΠΑΝ.