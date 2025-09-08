Λ. Αυγενάκης: Ανάγκη κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης 2%

Την από 22.08.2025 επιστολή – ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου (Ε.Α.Υ.Ν.Η.), με την οποία ζητείται η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, κατέθεσε στη Βουλή με Αναφορά του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο π. Υπουργός – Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «όπως σημειώνεται στην επιστολή της Ε.Α.Υ.Ν.Η., «από το 2011 έως και σήμερα, πληρώνουμε και μάλιστα χωρίς σταματημό την λεγόμενη “εισφορά αλληλεγγύης” 2% υπέρ της ανεργίας. Ένα μέτρο που υποτίθεται πως επιβλήθηκε προσωρινά, στο όνομα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, και τελικά μετατράπηκε σε μόνιμη αιμορραγία για τον ένστολο και τον δημόσιο υπάλληλο».

Η Ένωση τονίζει ότι «δισεκατομμύρια ευρώ έχουν παρακρατηθεί από τους ένστολους, τους υγειονομικούς, τους εκπαιδευτικούς, όλους τους δημόσιους υπαλλήλους», χωρίς κανένα απολύτως ανταποδοτικό δικαίωμα: «ούτε ασφάλεια ανεργίας, ούτε επιστροφή, ούτε κάλυψη σε περίπτωση αποχώρησης. Μόνο παρακράτηση».

Παράλληλα, στην επιστολή επισημαίνεται πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά:

· «Δεν υπάρχει μνημόνιο»

· «Δεν υπάρχει επιτήρηση από Δ.Ν.Τ.»

· «Η ανεργία έχει μειωθεί»

· «Η οικονομία δείχνει θετικούς ρυθμούς»

Και όμως, «το χαράτσι παραμένει. Σαν να μην πέρασε μια μέρα».

Η Ε.Α.Υ.Ν.Η. χαρακτηρίζει την παρακράτηση «παραβίαση της ισότητας και της συνταγματικής τάξης», επισημαίνοντας ότι «όταν ένα μέτρο δεν είναι πια αναγκαίο, δεν έχει καμία ανταποδοτικότητα, δεν συνοδεύεται από καμία λογοδοσία και χτυπά μόνο συγκεκριμένους εργαζόμενους, τότε δεν μιλάμε για εισφορά αλληλεγγύης, αλλά για κοινωνική εκμετάλλευση».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην εργασιακή πραγματικότητα των αστυνομικών: «Στην Ελληνική Αστυνομία εργαζόμαστε με ελλιπέστατα μέσα, τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, αυξημένη επικινδυνότητα και μηδενικά ανταλλάγματα. Δεν υπάρχει 13ος & 14ος μισθός, δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη μέριμνα από το κράτος για τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός μας. Και όμως, μας ζητούν επιπλέον να πληρώνουμε μια εισφορά υπέρ… άλλων».

Η απαξίωση του επαγγέλματος, όπως αναφέρει η Ένωση, αποτυπώνεται επίσης:

· «Οι βάσεις εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές έχουν καταρρεύσει σε ιστορικά χαμηλά».

· «Δεκάδες συνάδελφοι παραιτούνται, στρεφόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που προσφέρει υψηλότερες απολαβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας».

Η Ε.Α.Υ.Ν.Η. καταλήγει: «Η κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ ανέργων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ζήτημα ηθικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής ευθύνης. Δεν θα δεχτούμε άλλο να πληρώνουμε για μια “ανάγκη” που έχει προ πολλού εκλείψει».

Με την Αναφορά του, ο Λευτέρης Αυγενάκης καλεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τεθεί ένα πλέγμα παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που θα επιλύσει το πρόβλημα», αποκαθιστώντας την ισονομία και τη δίκαιη μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα των αστυνομικών υπαλλήλων, που εργάζονται σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας»