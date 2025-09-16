menu
28.4 C
Chania
Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κυβέρνηση σε αρχιεπίσκοπο Κρήτης: Δεν αλλάζει το αμετάθετο

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

«Δεν αλλάζει το αμετάθετο» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο και τον Περιφερειάρχη Σταυρό Αρναουτάκη στη συνάντηση τους το μεσημέρι της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας να αναφέρουν πως η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για το αμετάθετο θα συνεχίσει να ισχύει.

Από τη μεριά του ο αρχιεπίσκοπος θα μεταφέρει τα όσα συζητήθηκαν στην Ιερά Σύνοδο που κληθεί να αποφασίσει για το νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Σε σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρεται ότι «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum