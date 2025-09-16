Κυβέρνηση σε αρχιεπίσκοπο Κρήτης: Δεν αλλάζει το αμετάθετο

«Δεν αλλάζει το αμετάθετο» ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός στον αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο και τον Περιφερειάρχη Σταυρό Αρναουτάκη στη συνάντηση τους το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας να αναφέρουν πως η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για το αμετάθετο θα συνεχίσει να ισχύει.

Από τη μεριά του ο αρχιεπίσκοπος θα μεταφέρει τα όσα συζητήθηκαν στην Ιερά Σύνοδο που κληθεί να αποφασίσει για το νέο Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Σε σχετική ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού αναφέρεται ότι «ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης»