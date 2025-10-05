Κυριακή Β’ Λουκά: Ο δρόµος προς την τελειότητα

∆εύτερη Κυριακή του Λουκά , που είναι ένα απόσπασµα από την επί του Όρους οµιλία του Κυρίου µας, τον χρυσό κανόνα συµπεριφοράς προς τον πλησίον.

Είπε ο Κύριος: «Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑµῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑµεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁµοίως». Πώς θέλετε να σας συµπεριφέρονται; Κατά τον ίδιο τρόπο και εσείς να συµπεριφέρεστε προς τους άλλους ανθρώπους. Και όπως ερµηνεύει ο Θεοφύλακτος: «Ὃ ἐάν θέλῃς σύ ἐπί σεαυτοῦ, τοῦτο ἒνδειξε καί τοῖς ἑτέροις». Ό,τι θέλεις να συµβεί στον εαυτό σου, αυτό να δείξεις και στους άλλους. Και συµπληρώνει ο αυτός πατήρ: «Ὁρᾶς νόµον ἒµφυτον ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν ἐγγεγραµµένον;».

«Βλέπεις», λέγει, «έµφυτο νόµο στις καρδιές µας;»

Γιατί; Γιατί το κριτήριο του πώς να σταθείς απέναντι στους άλλους, είναι ο εαυτός σου. ∆εν θέλω να µου το κάνουν αυτό. ∆εν θα το κάνω κι εγώ. Θέλω να µου κάνουν αυτό. Να µ’ αγαπούν· θα αγαπώ και εγώ. ∆εν θέλω να µε κουτσοµπολεύουν· δεν θα κουτσοµπολεύω και εγώ. ∆ηλαδή βλέπει κανείς µία λογική και φυσική συνέπεια, ηθική συνέπεια. ∆ηλαδή µε άλλα λόγια κριτήριο είναι ο εαυτός µας. Όπως ακόµα και εκείνη η λεγοµένη δευτέρα εντολή, που µαζί µε την πρώτη: «ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου» κ.λπ. και που λέγει αυτή η δευτέρα «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» κι εδώ έχοµε το κριτήριο του εαυτού µας. Τι λέγει; Θα αγαπήσεις τον πλησίον σου, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Οπότε, εάν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν µπορείς να αγαπάς τον άλλον. Εάν αγαπάς τον εαυτό σου νοσηρά, τότε νοσηρά θα αγαπάς και τον άλλον. Εάν αγαπάς τον εαυτό σου ορθά και υγιώς, σωστά, όπως πρέπει, τότε θα αγαπάς όπως πρέπει και τον αδελφό σου, και τον πλησίον σου. Μ’ άλλα λόγια, αντιλαµβάνεστε ότι ακραία περίπτωση, ακροτάτη και κορυφαία περίπτωση είναι να θέλω να σωθώ, τη σωτηρία µου. Άρα, τι θα πει «αγαπώ τον πλησίον µου»; Αφού εγώ επιθυµώ να σωθώ, τότε θα πρέπει να αγαπώ τον άλλον στον βαθµό να σωθεί. Θα ήθελα να δείτε δηλαδή ότι εδώ έχοµε το κριτήριο του εαυτού µας. Γι’ αυτό θα πρέπει ο εαυτός µας να είναι σε καλή κατάσταση, για να αποτελεί ένα σωστό κριτήριο.

Όµως, θα λέγαµε ακόµα ότι για τον Χριστιανό υπάρχει µία υπέρβαση αυτής της εντολής· για την οποία υπέρβαση, ο ίδιος ο Κύριος µάς οµίλησε ευθύς παρακάτω· διότι όταν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται, εσύ θες µεν να δείξεις εκείνο που πρέπει να δείξεις, γιατί έτσι πρέπει· όταν όµως ο άλλος όµως δεν ανταποκρίνεται, τότε τι θα κάνεις εσύ; Ποια θα πρέπει να είναι η συµπεριφορά σου; Αν ο Κύριος είπε στη συνέχεια: «αν αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν, τότε τι κέρδος έχεις; Τι χάρη έχεις;». Αν αγαθοποιείς εκείνους που σε αγαθοποιούν ή δανείζεις εκεί από τους οποίους θα πάρεις πίσω ή τόκο ή κάποια οφέλη, τότε ποια είναι η χάρις που έχεις;

Γι’ αυτό τι µας είπε ο Κύριος; Κάτι που είναι µία υπέρβαση του εαυτού µας. «Ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑµῶν». Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να αγαθοποιείτε, χωρίς να ζητάτε απολαβή όταν δανείζετε. Με άλλα λόγια, αυτό δεν είναι πια παρά µία υπέρβαση του εαυτού µας. ∆εν µε ενδιαφέρει πώς ο άλλος θα µου συµπεριφερθεί. Με ενδιαφέρει πώς θα συµπεριφερθώ εγώ. Κι αυτό είναι η υπέρβασις του εγώ µου.

Μας καλεί ο Κύριος να γίνουµε µάλιστα οικτίρµονες, που αυτό κρύβει ή µάλλον περιέχει όλα αυτά που λέµε, δηλαδή να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να αγαθοποιείτε κ.τ.λ., κατά το µέτρο του ουρανίου Πατρός. Έτσι πια το µέτρο δεν είναι ο εαυτός µας, αλλά το µέτρο είναι ο ουράνιος Πατήρ. Γιατί; «Ὃτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς»· γιατί Αυτός είναι ευεργετικός και για τους αχάριστους και για τους πονηρούς.

Ώστε λοιπόν, αγαπητοί µου, ο Πατέρας µας ο ουράνιος είναι το µέτρο. Εκεί θα βλέπουµε πια· διότι ποιος µε πληροφορεί εµένα ότι µπορώ να έχω υγιή αντίληψη για τον εαυτό µου; Ένας ο οποίος καπνίζει, φθείρει τον εαυτό του; Είναι δυνατόν ποτέ να έχει καλή αντίληψη περί του εαυτού του και να αγαπά τον εαυτό του; Λέγει κάπου ένας ψαλµικός στίχος: «Εκείνος που κατακρίνει, κουτσοµπολεύει, δεν αγαπά την ψυχή του» κ.ο.κ. Έχουµε χάσει το µέτρο. Το µέτρο λοιπόν τώρα τίθεται ο Θεός.

Ο Πατέρας µας λοιπόν είναι χρηστός. Τι θα πει «αλήθεια»; Τι σηµαίνει «χρηστότης»; Τι σηµαίνει; Χρηστότης είναι η ευεργετικότης. Είναι η χρησιµότης. Είναι η ωφελιµότης. Συνεπώς ο Θεός είναι χρηστός (από το «χρήσιµος» και όχι από το «χρισµένος», που θα πει «χρίω», που παράγεται από το επίθετο «Χριστός», Ιησούς Χριστός. Όχι. Το «χρη» µε ήτα). Είναι ο ευεργετικός, είναι ο χρήσιµος, είναι ο ωφέλιµος. Πράγµατι, αγαπητοί µου, ο Θεός είναι ο ευεργετικός και ο χρήσιµος και ωφέλιµος σε µας.

Πολλές φορές λέµε: Αυτός ο άνθρωπος- γιατί σ’ αυτό το σηµείο θα µείνουµε, στο θέµα της χρηστότητος- πολλές φορές λέµε: «αυτός ο άνθρωπος είναι άχρηστος»· που σηµαίνει το αντίθετο του χρησίµου. Καταλαβαίνετε τι θα πει «άχρηστος άνθρωπος»; Για να αντιληφτείτε τι θα πει χρήσιµος άνθρωπος: στην αρχαιότητα έδιναν στους δούλους το όνοµα «Χρήστος». Το όνοµα «Χρήστος» µε ήτα. Κακώς γράφουν µερικοί το όνοµα Χρήστος, που έχουµε σήµερα, κακώς το γράφουν µε γιώτα. Κακώς. ∆εν είναι σωστή η γραφή. Γράφεται µε ήτα· που θα πει χρήσιµος. Και έδιναν το όνοµα αυτό στους δούλους, για να εκφράσουν ότι αυτός ο δούλος είναι χρήσιµος. Όπως οµοίως έδιναν και το όνοµα Ονήσιµος· που θα πει ωφέλιµος, θα πει χρήσιµος.

ο Κύριος κάνει µία σύγκριση ανάµεσα στην αγάπη του κόσµου και στην πραγµατική αγάπη που πρέπει να έχουν οι µαθητές του και κατά συνέπεια οι άνθρωποι που βαπτίστηκαν στο όνοµά του, δηλαδή εµείς οι Χριστιανοί. Και ζητά την ανιδιοτελή αγάπη, και όχι την ψεύτικη συµφεροντολογική αγάπη του κόσµου, η οποία δεν έχει πνευµατική αξία. ∆ιότι ποια αξία έχει να κάνεις το καλό επειδή περιµένεις ανταπόδοση; Η αγάπη αξίζει µόνο όταν την κάνεις για τον Θεό, χωρίς να υπολογίζεις ποιος είναι ο αποδέκτης της αγάπης σου. Η αγάπη που ζητά ο Χριστός πρέπει να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, ακόµη και τους δύστροπους, τους άδικους, τους εχθρούς.

Βέβαια µία τέτοια αγάπη προς τους εχθρούς µας φαίνεται δύσκολη ή και ακατόρθωτη. Πώς να αγαπήσουµε και να ευεργετούµε κι αυτούς ακόµη που µας πληγώνουν, µας αδικούν, µας βρίζουν, µας πολεµούν;

Όµως αυτό είναι το µέτρο της αληθινής αγάπης, το µέτρο της τελειότητας. Σ’ αυτήν την υψηλή κορυφή της αγιότητας µας καλεί ο Κύριος. Και δεν είναι αυτό εξωπραγµατικό, όπως φαίνεται. Τέτοια αγάπη έδειξαν έµπρακτα πολλοί άγιοι και πιστοί της Εκκλησίας µέσα στο πέρασµα του χρόνου. Η αγάπη τους αυτή ήταν που εντυπωσίασε και άλλαξε τον κόσµο. Ήταν η σφραγίδα της γνησιότητας της πίστης τους και η έµπρακτη εφαρµογή των λόγων του Κυρίου. ∆ιότι, ας µην ξεχνάµε, ο λόγος του Θεού δεν συνιστά ένα σύνολο θεωριών, αλλά ένα διαρκές κάλεσµα για αλλαγή του τρόπου ζωής µας. Βέβαια η αγάπη προς τους εχθρούς δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωµα. Είναι δώρο Θεού και µόνο µε τη δική του χάρη αποκτάται. Είναι µια κατάσταση υπερκόσµια, άγια, ανώτερη και αληθινή. Αν θέλουµε λοιπόν κι εµείς να την αποκτήσουµε, θα πρέπει να το ζητάµε αυτό καθηµερινά από τον Θεό και εµείς ταυτόχρονα να αγωνιζόµαστε να γίνουµε άνθρωποι της αγάπης.

Στο ιερό κείµενο ο Κύριος µας λέει ποια είναι η αµοιβή και η δωρεά αυτών που θα δείχνουν µια τέτοια αγάπη και ευσπλαχνία προς όλους τους συνανθρώπους τους. Όποιος µπορεί να αγαπά τους εχθρούς του και να τους ευεργετεί, θα αποκτήσει τη µεγαλύτερη χάρη, θα φθάσει στο σηµείο που µπορεί να ζήσει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό; Με την αγάπη αυτή ο άνθρωπος θα γίνει κατά χάριν θεός, υιός του υψίστου Θεού. Θα αποκτήσει τα θεϊκά χαρακτηριστικά. Και εξηγούν οι Πατέρες της Εκκλησίας µας: Καµία άλλη αρετή δεν µας κάνει τόσο όµοιους µε τον Θεό όσο η αγάπη και η συµπάθεια και η ευσπλαχνία προς τους εχθρούς µας. Αυτή η αγάπη µάς χαρίζει τα χαρακτηριστικά του Θεού. Αυτή είναι που µας κάνει «κατά χάριν θεούς».