«Κυριακή στο χωριό» στην Παλαιόχωρα

Μια μέρα γεμάτη μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις έζησε η Παλαιόχωρα την περασμένη Κυριακή, με αφορμή τα γυρίσματα της τηλεοπτικής εκπομπής «Κυριακή στο Χωριό Ξανά» με τον Κωστή Ζαφειράκη.

Η ομάδα της εκπομπής επισκέφθηκε την περιοχή με στόχο την καταγραφή του τρόπου ζωής, των ηθών και των εθίμων των κατοίκων, της τοπικής γαστρονομίας και των φυσικών μνημείων του τόπου. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, η Παλαιόχωρα πλημμύρισε από μουσικές, παραδοσιακές στολές και χαμόγελα, καθώς οι σύλλογοι, η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για την επιτυχία της διοργάνωσης.

«Όλοι δούλεψαν με μεράκι και κοινό στόχο να προβληθεί η ομορφιά και η πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας», ανέφερε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία.

Ο ίδιος σημείωσε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες «αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της Κρήτης και ενώνουν τις τοπικές κοινωνίες μέσα από την παράδοση». «Αυτή η μέρα θα μείνει στην αιώνια ιστορία του τόπου μας και θα θυμίζει στις επόμενες γενιές τις ρίζες και τους προγόνους τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η εκπομπή αναμένεται να προβληθεί σύντομα από την ΕΡΤ, προβάλλοντας την Παλαιόχωρα και τους ανθρώπους της σε ολόκληρη την Ελλάδα.