Κυριακή Ε’ Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Η περικοπή της Ε΄ Νηστειών από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, η αγία µας Εκκλησία µας εισάγει στο πνεύµα του Πάθους του Κυρίου µας.

Καθώς ανέβαιναν στα Ιεροσόλυµα, ο Χριστός προετοιµάζει τους µαθητές Του για όσα θα συµβούν, για την σύλληψή Του από τους αρχιερείς και τους γραµµατείς, για την καταδίκη Του και τον σταυρικό Του θάνατο, για την Ανάστασή Του την τρίτη ηµέρα. Και τους τα λέει όλα αυτά ώστε να µη δειλιάσουν µπροστά στα γεγονότα που θα συµβούν, αλλά να έχουν πίστη και να κατανοήσουν το σκοπό για τον οποίο ο Υιός του Θεού προσφέρει τον εαυτό Του θυσία για τη σωτηρία του κόσµου. Ωστόσο οι µαθητές φαίνεται ότι αδυνατούν να κατανοήσουν το πνευµατικό µέγεθος των πραγµάτων, και παραµένουν προσκολληµένοι στην εβραϊκή πεποίθηση της εποχής, ότι ο Μεσσίας επρόκειτο να σώσει τον ισραηλιτικό λαό από τη δουλεία των Ρωµαίων. Γι αυτό σπεύδουν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και ζητούν από τον Κύριο, όταν έλθει µε όλη τη δόξα Του, να καθίσουν ένας στα δεξιά Του κι ένας στα αριστερά Του. “∆εν ξέρετε τί ζητάτε”, τους απαντά· και θέτει το ερώτηµα: “µπορείτε να πιείτε το ποτήριο που πίνω και να βαπτισθείτε το βάπτισµα που εγώ βαπτίζοµαι;”, υπονοώντας τη θυσία και τον θάνατο που επρόκειτο να υποστεί. Στην καταφατική τους απάντηση, τους λέει ότι και αυτοί θα µαρτυρήσουν για το Ευαγγέλιο, δεν τους εγγυάται όµως ότι θα καθίσουν στα δεξιά Του και στα αριστερά Του.

Ίσως φαίνεται σκληρός ο λόγος του Χριστού, να ζητά από τη µια την θυσία των µαθητών Του, και από την άλλη να µην τους υπόσχεται ότι θα τους ανταµείψει µε ό,τι εκείνοι ζητούν. Θέλει όµως να δείξει σε όλους µας ότι το κίνητρο για την κάθε θυσία στη ζωή µας, ιδιαίτερα για την πνευµατική µας ζωή και προκοπή, δεν πρέπει να είναι µια σχέση δοσοληψίας ανάµεσα σε εµάς και τον Θεό, αλλά να προέρχεται από την αγάπη µας προς Αυτόν. Θέλει να µας δείξει ότι όταν ο άνθρωπος εµφορείται από την αγάπη του Θεού, τότε προσφέρει και προσφέρεται χωρίς να επιζητεί κανένα αντάλλαγµα, αλλά επειδή έτσι υπαγορεύει η καρδιά του, κατά το υπόδειγµα του ίδιου του Κυρίου µας. Για τον λόγο αυτό συνεχίζει ο Χριστός, τονίζοντας την διαφορά ανάµεσα στην κοσµική εξουσία και στην κατά Θεόν υπεροχή: “Γνωρίζετε καλά”, τους λέει, “ότι εκείνοι που νοµίζουν ότι εξουσιάζουν τα έθνη, τα κατακτούν, και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Να µη συµβαίνει όµως το ίδιο µε εσάς, αλλά όποιος από εσάς θέλει να γίνει µέγας, ας διακονεί τους πάντες, και όποιος θέλει να γίνει πρώτος, ας είναι πάντων δούλος. Γιατί και ο υιός του ανθρώπου δεν ήλθε στη γη για να τον υπηρετούν, αλλά για να διακονήσει τους ανθρώπους και να δώσει την ζωή Του λύτρο αντί πολλών.

Ο Κύριος πορεύεται προς τα Ιεροσόλυµα και έχει τα πρόσωπό του στραµµένο στην ιερή πόλη. Οι µαθητές εκστατικοί απορούν βλέποντας τον Κύριο τόσο άφοβα να προχωρεί σταθερά προς τον τόπο του µαρτυρίου, προς την πόλη όπου πρόκειται να πάθει τόσο πολλά. Τον βλέπουν να µην αποφεύγει το σταυρικό θάνατο, αλλά να σπεύδει προς αυτόν για τη σωτηρία του κόσµου. Και φοβούνται καθώς Τον ακούν κάποια στιγµή να τους λέει όσα πρόκειται να συµβούν στα Ιεροσόλυµα· ότι εκεί θα παραδοθεί στους αρχιερείς και θα Τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα Τον παραδώσουν στους Ρωµαίους κι αυτοί θα Τον εµπαίξουν και θα Τον µαστιγώσουν και θα Τον φονεύσουν. Αλλά Αυτός την Τρίτη µέρα θα αναστηθεί.Οι µαθητές όµως φαίνεται πως δεν κατανοούν τα λόγια του Κυρίου. Ενώ ο Κύριος τους µιλάει για πάθος, αυτοί ζουν σ’ άλλο κόσµο, επιζητούν τη δόξα! ∆υο µάλιστα από αυτούς, ο Ιάκωβος κι ο Ιωάννης, πλησιάζουν τον Κύριο και Του ζητούν τιµές και αξιώµατα, Του ζητούν να καθίσουν δεξιά και αριστερά στο βασιλικό θρόνο του!

Μόλις αντιλαµβάνονται το αίτηµα των δύο οι άλλοι δέκα, αγανακτούν. Γιατί άραγε; Αισθάνονται µήπως πόσο ολέθριο πάθος είναι η φιλοδοξία των δύο µαθητών; Όχι ασφαλώς. Οι δέκα αγανακτούν διότι είναι και οι ίδιοι φιλόδοξοι, θέλουν κι αυτοί τιµές και αξιώµατα και αισθάνονται ότι παραγκωνίζονται. Βέβαια είναι κατανοητή αυτή τους η εκτροπή. ∆ιότι δεν έχουν λάβει ακόµη την Χάρη του Αγίου Πνεύµατος. Γι’ αυτό διακατέχονται όχι µόνο από τη µάταιη φιλοδοξία και προσδοκία υλικών αµοιβών, αλλά και από αντιζηλίες και πνεύµα ανταγωνισµού. Πόσο λίγο κατάλαβαν οι µαθητές τι είναι το ταπεινό φρόνηµα που τους δίδασκε επί τρία χρόνια ο Κύριος µε το λόγο του και µε τη ζωή του! ∆εν ήθελαν ούτε να σκεφθούν ένα ταπεινωτικό µαρτύριο! Ο νους τους πήγαινε στη συνέχεια των γεγονότων, στη δόξα! Ο Κύριος όµως µε µεγάλη υποµονή αντιµετωπίζει τη φιλοδοξία των µαθητών και στοργικά στιγµατίζει τα εγκόσµια φιλόδοξα ελατήριά τους.

∆εν αρνείται βέβαια ο Κύριος τη δόξα, αλλά δίνει την πραγµατική της διάσταση: Όσοι θέλουν να δοξασθούν, τους λέει, πρέπει πρώτα να ταπεινωθούν, να αγιασθούν και να θυσιασθούν. Και διδάσκει έτσι όλους µας ότι ο δρόµος προς την αληθινή δόξα ξεκινάει από τα ανηφορικά µονοπάτια της ταπεινώσεως, της αγιότητος και της θυσίας. Αυτή είναι η πραγµατική δόξα, η δόξα του Κυρίου και των Αγίων της Εκκλησίας µας, δόξα αιώνια και αληθινή. ∆ιότι δεν είναι µία ανθρώπινη επιβράβευση, είναι δώρο του Θεού· γι’ αυτό και έχει αιώνια αξία.

Όλοι λοιπόν οι πιστοί ακολουθώντας το παράδειγµα του Κυρίου και των Αγίων µας, πρέπει να πορευόµαστε στο δρόµο της ζωής µας σταθερά προσηλωµένοι στην αληθινή δόξα. Να µην κολλάει η ψυχή µας στα µάταια και τα φθηνά, να µην επιζητούµε επίγειες τιµές και αξιώµατα, αλλά να προσβλέπουµε στην πραγµατική δόξα, που είναι η αιώνια δόξα, την οποία θα απολαύσουν οι άνθρωποι του χρέους, της ταπεινώσεως και της θυσίας.

Παράδειγµα τέτοιας µετανοίας προβάλλει, ιδιαίτερα σήµερα, η Εκκλησία µας την οσία Μαρία την Αιγυπτία, της οποίας τον βίο έγραψε ο άγιος Πατριάρχης Ιεροσολύµων Σωφρόνιος. Έζησε αυτή κατά τον 6ο µ.Χ. αιώνα, από πολύ µικρή δε, 12 ετών, άρχισε να ζει τη ζωή της αµαρτίας, παρασύροντας πολλούς στην ακολασία των σαρκικών ηδονών. Έζησε τη ζωή αυτή 17 χρόνους, κατόπιν όµως έκανε τέτοια άσκηση και έφτασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε να περπατά πάνω στα νερά του Ιορδάνου και να µη βυθίζεται, και όταν προσευχόταν ανυψωνόταν πάνω από τη γη και έµενε µετέωρη στον αέρα. Αιτία δε της ριζικής αυτής µεταβολής, της βαθιάς µετάνοιας υπήρξε η ακόλουθη.

Κατά τις 14 Σεπτεµβρίου πολλοί χριστιανοί µαζεύονταν στα Ιεροσόλυµα για να δουν και να προσκυνήσουν κατά την Ύψωσή του τον Τίµιο Σταυρό. Τότε πήγε εκεί και η Μαρία µαζί µε ακόλαστους νέους. Όταν όµως θέλησε να µπει στο ναό της Αναστάσεως για να δει και αυτή τον ζωοποιό Σταυρό, αισθάνθηκε αόρατη δύναµη να την εµποδίζει και έτσι δεν µπορούσε ούτε να εισέλθει ούτε να δει. Συγκλονίστηκε. «Πάντων καταγνούσα των πταισµάτων» προσέβλεψε στην εικόνα της Θεοτόκου και την έβαλε εγγυήτρια, ότι εάν αφηνόταν να µπει και να προσκυνήσει τον Σταυρό του Κυρίου θα ζούσε στο εξής ζωή σωφροσύνης και δεν θα ξαναµόλυνε το σώµα της. Έτσι πέτυχε εκείνο που ποθούσε αλλά και τήρησε την υπόσχεση που έδωσε. Πέρασε τον Ιορδάνη ποταµό, πήγε στην έρηµο και έζησε εκεί σαράντα χρόνια, χωρίς να δει άνθρωπο, µε µόνο θεατή των αγώνων της το Θεό.

Τόσο αγωνίστηκε η οσία, ώστε µε τη χάρη του Θεού να ανέβει πάνω από την ανθρώπινη φύση και να αποκτήσει ζωή αγγελική και υπεράνθρωπη. Τη ζωή της, κατά το τέλος της, εξοµολογήθηκε στον όσιο Ζωσιµά, τον οποίο παρεκάλεσε και της έφερε τα άχραντα Μυστήρια για να κοινωνήσει τον επόµενο χρόνο, κατά την Μεγάλη Πέµπτη. Κατά το µεθεπόµενο έτος ήλθε και πάλι ο αββάς αλλά την βρήκε νεκρή, και κοντά της γράµµατα που έλεγαν· «Αββά Ζωσιµά, θάψε εδώ το σώµα της αθλίας Μαρίας. Πέθανα την ίδια µέρα που κοινώνησα τα άχραντα Μυστήρια. Να εύχεσαι για µένα».

Της οσίας αυτής η µνήµη εορτάζεται κατά την 1η Απριλίου αλλά και σήµερα, κατά το τέλος της αγίας Τεσσαρακοστής, για να µην απελπιζόµαστε οι αµαρτωλοί αλλά µε µεγαλύτερη προθυµία να κάνουµε τον αγώνα της µετανοίας.

*Ο π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης είναι Αρχιµανδρίτης του Οικουµενικού Θρόνου εφηµέριος Στερνών.