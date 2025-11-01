Κυριακή Ε’ Λουκά

» Απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, αγαπητοί µου, που ακούσαµε στη σηµερινήν ευαγγελική περικοπή, είναι µία κατασκευασµένη ιστορία, που ο Κύριος ήθελε να δώσει µία απάντηση εις τους Φαρισαίους.

Σηµειώνει ο ευαγγελιστής Λουκάς: «Ἤκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, καὶ ἐξεµυκτήριζον αὐτόν». Κάθε κήρυγµα του Κυρίου, προπαντός περί πτωχείας, περί εκουσίου πτωχείας, όταν οι Φαρισαίοι άκουγαν αυτά, φιλάργυροι υπάρχοντες, ήσαν φιλοχρήµατοι και φιλάργυροι άνθρωποι, τον εξεµυκτήριζον, τον κορόιδευαν τον Ιησούν. «Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑµεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑµῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν, βδέλυγµα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ». «Σεις», λέει, «είσαστε εκείνοι οι οποίοι δικαιώνετε τους εαυτούς σας µπροστά στους ανθρώπους και δείχνετε ότι έχετε αγιότητα. Όµως ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας, και εκείνο που είναι εις τους ανθρώπους υψηλόν, -δηλαδή υπερηφάνεια-, αυτό στον Θεό µπροστά είναι βδέλυγµα».

Κι έτσι ο Κύριος είπε την παραβολήν αυτήν, του πλουσίου και του Λαζάρου και ήθελε να τους δείξει ότι δεν πρέπει να καυχώνται δια τον πλούτον των, δια την τιµή των, δια την αξιοπρέπειά των κ.τ.λ., γιατί τα πράγµατα αλλάζουν µετά τον θάνατον. Αλλάζει το σκηνικό. Και τους είπε ότι υπάρχουν δύο σκηνικά. Το ένα στη Γη, µε την παρούσα ζωή. Το άλλο στον ουρανό, µετά τον θάνατο. Κι εκεί ακριβώς ο Κύριος οικοδοµεί την παραβολήν αυτήν.

Όµως, όπως πάντα, κάθε λόγος του Κυρίου είναι πολυσήµαντος. Έτσι και η παραβολή αυτή, δεν θέλει µόνον απλώς να διδάξει ό,τι είπαµε, αλλά έχει και άλλες πολλές πλευρές, τις οποίες εξυπηρετεί. Ο λόγος του Θεού, ποτέ δεν εξαντλείται. Και το σηµαντικόν, ότι σε κάθε εποχή κατανοείται ο λόγος του Θεού περισσότερο και περισσότερο, ανακαλύπτεται πάντοτε κάτι καινούριο, το οποίον έχει να µας δώσει ως απάντηση.

Εµείς ας µείνοµε, στην αγάπη σας, σε µία ψυχογραφία σύντοµη, των δύο προσώπων της παραβολής. Και πρώτα ο πλούσιος της παραβολής. Σηµειώνει ο ευαγγελιστής: «Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόµενος καθ ἡµέραν λαµπρῶς». «Κάποιος άνθρωπος», λέει, «ήτο πλούσιος. Και αυτός εντύνετο µε πορφύραν, εξωτερικά ιµάτια, που ήσαν χρώµατα βαθέος κοκκίνου», ένα χρώµα και µία ποιότητα υφάσµατος, που φορούσαν την εποχή εκείνη οι βασιλείς. Και ο βύσσος είναι ένα βαµβακερόν εσωτερικότερον ένδυµα, από αιγυπτιακό βαµβάκι, βεβαίως την εποχή εκείνη πανάκριβο. Και το πρώτο και το δεύτερο. «Και ακόµη, έξω από την πολυτελή του ένδυση, ήτο ευφραινόµενος. Ευφραινόµενος κάθε µέρα. Και όχι µόνο κάθε µέρα, αλλά και λαµπρώς!».

Ένας πλούσιος άνθρωπος, όπως όλοι οι πλούσιοι άνθρωποι, έτσι κι αυτός ζούσε και επολιτεύετο. Το πώς βέβαια τώρα απέκτησε τον πλούτον αυτόν, αυτό εις την παραβολή δεν αναφέρεται. Μπορεί µε απάτες. Μπορεί όµως και τίµια. Αλλά δεν έχει καµία σηµασία αυτό. Η αµαρτία του δεν είναι εις τον πλούτον, γιατί κι ο Θεός είναι πλούσιος. Κι Εκείνος δίδει τον πλούτον. Και ο Αβραάµ, ο οποίος θα µπει σαν τρίτο πρόσωπο µέσα εις την παραβολήν του πλουσίου και του Λαζάρου, κι αυτός ήτο όχι απλώς πλούσιος, αλλά σφόδρα-σφόδρα πλούσιος. Πάρα πολύ πλούσιος. Αλλά ποτέ δεν έκανε σκοπό της ζωής του τον πλούτον ο Αβραάµ. Και ακόµη, επειδή δεν έκανε σκοπό της ζωής του τον πλούτον, γι’ αυτό και δεν προσεκολλήθη στον πλούτον τον επίγειον. Μας λέγει ο Απόστολος εις την προς Εβραίους επιστολήν του ότι ο Αβραάµ «ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεµελίους ἔχουσαν πόλιν, ἧς -της οποίας- τεχνίτης καὶ δηµιουργὸς ὁ Θεός». Ποια είναι αυτή η πόλις, της οποίας τεχνίτης και δηµιουργός είναι ο Θεός; Είναι η Βασιλεία του Θεού. ∆ηλαδή ζούσε στη Γη αλλά επολιτεύετο εις τον ουρανόν. Και εξεδέχετο και απεδέχετο και ανέµενε την βασιλείαν του Θεού. Κάπου αλλού θα µας πει ο Απόστολος Παύλος, ότι από πλευράς γης, δεν είχε αποκτήσει ούτε τόσην έκτασιν όση είναι η έκταση µιας ανθρωπίνης πατούσας, ποδός, πατούσας, πέλµατος. Γιατί; Γιατί ο Αβραάµ έλεγε πάντοτε ότι είναι πάροικος και παρεπίδηµος. Όχι στη γη Χαναάν, που του είπε ο Θεός να εγκατασταθεί µονίµως, αλλά εις τον παρόντα κόσµον. Και το σπουδαίον είναι ότι βρίσκοµε τον Αβραάµ µες την παραβολή που είπε ο Κύριος, να υπάρχει εις τον Παράδεισον. Εδώ είναι το σπουδαίο. Ότι όντως ο Αβραάµ εκέρδισε τον Παράδεισον.

Θα µπορούσαµε να πούµε ότι οικονοµείται η παραβολή στη δοµή της, ώστε να ανοιχθεί διάλογος ανάµεσα δύο πλουσίων. Του Αβραάµ και του πλουσίου, που µετά θάνατον βεβαίως επήγε όχι εις τον Παράδεισον, αλλά εις τον Άδη. Και οικονοµείται, σας είπα, γιατί, όπως ακούσατε στην παραβολή και δεν µπορούµε να τα πούµε όλα, είναι πολυσήµαντη παραβολή, ότι «χάσµα µέγα», λέει, «ἐστήρικται ανάµεσα σε σας και σε µας. ∆εν µπορούµε ούτε σε σας να περάσοµε, ούτε σεις σε µας να έρθετε». Αλλά οικονοµείται, δοµείται η παραβολή για να ανοιχθεί διάλογος µεταξύ δύο πλουσίων! Είναι καταπληκτικό. Του Αβραάµ και του πλουσίου της παραβολής. Αυτό σηµαίνει ότι ο πλούτος δεν είναι κάτι καθ’ εαυτό κακόν. Αλλά εκείνο που είναι κακό είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι εις τον πλούτον. Ποια είναι η στάση που παίρνει απέναντι εις τον πλούτον.

Μέσα από το σηµερινό Ευαγγέλιο, µπορούµε να παρατηρήσουµε πως η λανθασµένη διαχείριση του πλούτου αποβαίνει ολέθρια για τον άνθρωπο. Ο πλούσιος της παραβολής νόµισε ότι τα αγαθά που είχε ήταν απόλυτα δικά του, γι’ αυτό και τα κρατούσε τόσο εγωιστικά. «Απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου», του απαντά ο πατριάρχης Αβραάµ, δηλώνοντας ευθέως και την αιτία της καταδίκης του. Τα πλούτη του έγιναν τείχη πανύψηλα, που τον εµπόδιζαν να επικοινωνεί µε τους συνανθρώπους του και κατά συνέπεια µε τον ίδιο τον Πλάστη του.

Η προσκόλληση στον πλούτο είναι σύµφωνα µε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίµακος αποτέλεσµα της απιστίας (Κλίµακα, Λόγος 16, 2). Όταν ο Αββάς Ησαΐας ρωτήθηκε τι είναι φιλαργυρία, αποκρίθηκε : «Το να µην έχεις εµπιστοσύνη στο Θεό ότι φροντίζει για σένα, να έχεις χάσει τις ελπίδες για την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του και να έχεις µεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου» ( Γεροντικό, Αββάς Ησαΐας 8). Η φιλαργυρία γίνεται «ρίζα πάντων των κακών» ( Α΄ Τιµ. 6, 10) και απ’ αυτή τρέφονται οι αναρίθµητες παραφυάδες των άλλων παθών, όπως της φιληδονίας, της σκληροκαρδίας και της αλαζονείας.

Μήπως όσα προαναφέρθηκαν σηµαίνουν πως όσοι κατέχουν χρήµατα πολλά ή περιουσία είναι εκ προοιµίου καταδικασµένοι για το «πύρ το εξώτερον»; Όχι βέβαια! Ο ίδιος ο Αβραάµ, που αναφέρεται στην παραβολή, είχε πλούτο πολύ, αλλά τον διαχειρίστηκε σωστά µε την απλοχεριά και τη φιλοξενία του, όχι µόνο σε γνωστούς αλλά και αγνώστους (βλ. Γένεση 18, 1-15). Το ίδιο έπραξαν τόσοι άλλοι, όπως ο Λώτ, ο Ιώβ, η ∆ορκά κ.α. ∆εν θεώρησαν τον εαυτό τους ιδιοκτήτη, αλλά µόνο διαχειριστή ξένης περιουσίας που ο Κύριος τους εµπιστεύτηκε.

Στις µέρες µας παρατηρούµε πως πολλές οικογένειες αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες. Στη διπλανή µας πόρτα ίσως κάποιοι βιώνουν το δράµα του Λαζάρου. Ας µη µιµηθούµε τον πλούσιο της παραβολής. Ας προσπαθήσουµε, έστω και στο ελάχιστο, να µοιραστούµε µαζί τους ό,τι ο Θεός µας εµπιστεύθηκε. Και αυτό ας το κάνουµε µε χαρά: «ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός (Β΄ Κορ. 9,7)».

Από την Παραβολή αυτή παίρνουµε όλοι µας ένα µεγάλο δίδαγµα, ότι ο τόπος της αιώνιας κατοικίας µας προσδιορίζεται από τις επίγειες επιλογές µας. Ό,τι κάναµε θα το βρούµε µπροστά µας. ∆ιότι ο καθένας µας προετοιµάζει την ψυχή του για τον αντίστοιχο τόπο. Κι αυτό που έχει µεγάλη σηµασία για όλους µας είναι ότι όταν οι άνθρωποι αµαυρώνουµε καθηµερινά την ψυχή µας µε τις απολαύσεις των αισθήσεων, την καθιστούµε ακατάλληλη για τις ανώτερες πνευµατικές απολαύσεις του πνευµατικού κόσµου. Πώς να χωρέσει στον Παράδεισο η ψυχή µας, εάν εδώ στη γη ήταν απορροφηµένη στην ύλη; Πώς να δοκιµάσει τις απερίγραπτες πνευµατικές ηδονές του Παραδείσου µία ψυχή που ξέρει µόνο τις απολαύσεις της σαρκός και έχει περιορίσει την ευτυχία της στα φαγητά, στα γλέντια, στα ρούχα; Πώς να γευθεί τον Παράδεισο µία ψυχή σκληρόκαρδη και άπονη ανάµεσα στις εξαγιασµένες ψυχές τόσων ανθρώπων δοκιµασµένων από τον πόνο και τις θλίψεις της ζωής; Η αιώνια λοιπόν ευτυχία µας ή η ατελεύτητη δυστυχία µας µετά τον θάνατο καθορίζονται από τη διαγωγή που δείχνουµε πριν από τον θάνατό µας.

Σήµερα δροµολογούµε το αιώνιο µέλλον µας. Τις επιλογές τις ξέρουµε. Οι προορισµοί ξεκάθαροι. Ας ετοιµαζόµαστε για το αιώνιο ταξίδι µας.

* Αρχιµανδρίτης του Οικουµενικού Θρόνου π. ΜΕΛΧΙΣΕ∆ΕΚ ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗΣ εφηµέριος Στερνών