Κυριακή Α’ Λουκά

» Στην καθηµερινότητα του βιοπορισµού µας έρχεται να µας συναντήσει ο Χριστός!

Στην «αλιεία ανθρώπων»

Από τούτη την Κυριακή µέχρι τα Χριστούγεννα, στο ευαγγέλιο θα ακούµε τις γλαφυρές διηγήσεις του Ευαγγελιστού Λουκά, του ιατρού και αγαπητού συνοδίτη του Αποστόλου Παύλου. Η συγκεκριµένη περικοπή είναι µια από τις πολλές, στις οποίες οι ευαγγελιστές περιγράφουν την κλήση των µαθητών του Χριστού. Ξέροµε βέβαια ότι ο Κύριος δίδασκε και θαυµατουργούσε στην περιοχή της Γαλιλαίας, πριν απευθύνει την προσωπική πρόσκληση σε συγκεκριµένα πρόσωπα να γίνουν µαθητές Του.

Ω, πόσο όµορφες, αξιοζήλευτες, ήταν εκείνες οι πρώτες στιγµές! Όντως ανεπανάληπτες. Ο Ιησούς, καθισµένος πάνω στο ψαροκάικο, µιλούσε απλά, µειλίχια, στο λαό, που «κρεµόταν από τα χείλη Του», µη χορταίνοντας τις διδαχές. Όµως, σκοπός Του δεν ήταν να διδάσκει µόνο γενικά όλους τους ανθρώπους. Έπρεπε να καταρτίσει τον κύκλο των µαθητών, που θα τους παιδαγωγούσε σοφά και θα τους προετοίµαζε επί τρία χρόνια, για την ωραία αλλά δύσκολη αποστολή τους. ∆ίνοντας την εντολή στο Σίµωνα να ρίξει ξανά τα δίκτυα στο νερό, από τη µια µεριά, του δίνει την αφορµή να οµολογήσει την πλήρη αποτυχία της ολονύχτιας προσπάθειάς τους, κι από την άλλη, αξιώνονται να δουν ένα καταπληκτικό θαύµα: να γεµίζουν τα δίχτυα τους, τόσο, ώστε να σχίζονται από το βάρος των ψαριών και τα πλοιάρια να κινδυνεύουν να βυθιστούν! Συγχρόνως, ο Κύριος δείχνει την ευγνωµοσύνη και την αρχοντιά Του, διδάσκοντας κι εµάς να τον µιµούµαστε στη ζωή µας. Είδαν και θαύµασαν οι άνθρωποι του µόχθου, µη µπορώντας να πιστέψουν στα µάτια τους! «Θάµβος», έκπληξη, δέος ιερό κατέλαβε τον Πέτρο και όλους όσοι ήταν µαζί του. Και παρακαλεί τον Κύριο γονατιστός να φύγει, νιώθοντας αµαρτωλός, ανάξιος για µια τέτοια ευλογία, που όµοιά της δεν είχαν µέχρι τότε ξαναδεί! Πού να φανταζόταν ποιος ήταν ο παράξενος Επισκέπτης! Μα, ο Άγνωστος τον καθησυχάζει. ∆ιώχνει το φόβο του και τον καλεί να γίνει στο εξής «αλιεύς ανθρώπων» στα νερά του θελήµατος του Θεού. Και, σα να ήταν προετοιµασµένοι από καιρό, αυτός και οι φίλοι του, αφού έσυραν τα πλοία στην ακρογιαλιά, εγκατέλειψαν τα πάντα κι ακολούθησαν το Χριστό! Είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα µε την οποία εξελίχτηκαν τα γεγονότα. Κι από το θαύµα των ιχθύων, πιο µεγάλο είναι η µεταστροφή των ψαράδων και η κλήση τους στο ύψιστο αξίωµα των Αποστόλων του Χριστού. Πρέπει να τονίσουµε τη σηµασία της συγκατάθεσής τους στην πραγµατοποίηση των βουλών του Θεού. Θαυµάζοµε την εργατικότητα, την πίστη, την ταπεινοφροσύνη, την καλή προαίρεση και την υπακοή τους στο θέληµά Του. Πέρα από το µυστηριακό χαρακτήρα της, η εκλογή τους φαίνεται πως δεν ήταν καθόλου τυχαία. Στους ώµους τους επρόκειτο να σηκώσουν, ως στύλοι ακλόνητοι, το βάρος της οικοδοµής της Εκκλησίας. Αν κοιτάξουµε την ιστορία της Εκκλησίας θα διαπιστώσουµε ότι τα στοιχεία αυτά, η πίστη δηλαδή, η απλότητα, η υπακοή και η προθυµία, είναι κοινά σε όλους τους αγίους, σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που έβαλαν πάνω από τον εαυτό τους το Χριστό και την Εκκλησία. Είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που τους επέτρεψαν να ζουν και να κινούνται επάνω στη γη και παράλληλα να είναι πολίτες του Ουρανού. Είναι τα στοιχεία εκείνα που έχουµε όλοι µας ανάγκη προκειµένου να µη χάνουµε τον προσανατολισµό µας µέσα στον ωκεανό της ζωής και της βιοπάλης και να µην καταποντιζόµαστε από την καθηµερινότητα. Η ζωή µας χρειάζεται πίστη. Χωρίς την πίστη στο Θεό, ο κάθε άνθρωπος τελικά µένει µόνος του επάνω στη γη, έρµαιο των περιστάσεων και των πειρασµών του βίου. Χωρίς την πίστη δεν έχει ούτε πυξίδα στη ζωή του, ούτε άγκυρα, δεν έχει δηλαδή ούτε προσανατολισµό αλλά ούτε και στήριγµα από το οποίο να παίρνει δύναµη. Και η πίστη δεν είναι µια αφηρηµένη έννοια, αλλά η βεβαιότητα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος Σωτήρας µας, ο φίλος µας και ο αδελφός µας. Χωρίς πάλι την απλότητα της καρδιάς ούτε η πίστη µπορεί να εδραιωθεί ούτε το θαύµα στη ζωή µας να γίνει. Αν αρχίσουµε να αµφιβάλλουµε και να διερωτόµαστε για τα µυστήρια του Θεού, αν προσπαθούµε µε τα δικά µας µέτρα να κρίνουµε και να κατανοήσουµε το θέληµά Του, αν αρχίσουµε να αµφιβάλλουµε ότι είναι δίπλα µας και ότι έχει τη δύναµη να πραγµατοποιήσει το θαύµα στη ζωή µας, τότε τίποτα δεν µπορεί να γίνει. Αν δεν έχουµε την παιδική απλότητα να δεχτούµε ότι για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, τότε δυστυχώς και η ίδια µας η πίστη σταδιακά θα εξασθενεί και θα χαθεί. Η υπακοή και η προθυµία πάλι είναι αλληλένδετες. Ο Χριστός µάς καλεί όλους να Τον ακολουθήσουµε, να γίνουµε µαθητές Του, να ακούσουµε τον λόγο Του και να Τον µιµηθούµε στην πορεία Του µέσα στον κόσµο, που συχνά δεν Τον δεχόταν και δεν Τον δέχεται, να συσταυρωθούµε µαζί Του, να ζήσουµε τέλος µαζί Του το φως και τη χαρά της Ανάστασης. ∆εν µάς υποχρεώνει, αλλά δείχνει το δρόµο σ’ αυτούς που θέλουν να Τον ακολουθήσουν. Άρα η υπακοή στο θέληµα του Θεού µπορεί να εννοηθεί µόνο όταν γίνεται µε προθυµία, όχι καταναγκαστικά, ούτε από φόβο, αλλά µε ζέση ψυχής, µε χαρά, µε διάθεση αγωνιστική. Όλα αυτά τα στοιχεία, πίστη, απλότητα, υπακοή στο θέληµα του Θεού και προθυµία, είναι τα απαραίτητα εφόδια για τη ζωή µας. Είναι εκείνα που δεν θα µας αφήσουν να αποπροσανατολιστούµε µέσα στην κακία και τους πειρασµούς του κόσµου, και θα µας οδηγήσουν στο φώς του Χριστού. Αρκεί να θέσουµε τον Χριστό ως πρώτη επιλογή στη ζωή µας και να µιµηθούµε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, οι οποίοι «ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ». Η στάση όµως του αποστόλου Πέτρου µας δηµιουργεί κάποιον προβληµατισµό. Γιατί αντί να πανηγυρίσει για το µεγαλειώδες θαύµα, παρακάλεσε τον Κύριο να φύγει από το πλοίο του; Αυτός που από τα παιδικά του χρόνια περίµενε τον Μεσσία, τώρα Του ζητά να φύγει από τη ζωή του; Ασφαλώς το αίτηµα του Πέτρου δεν εκφράζει µια διάθεση άρνησης και αποδίωξης του Χριστού. Αντίθετα. Ο άδολος αυτός ψαράς της Γαλιλαίας ένιωσε την ώρα εκείνη ένα φοβερό συγκλονισµό στην ψυχή του. Κατάλαβε µέσα στην ευλογία του θαύµατος ότι δεν έχει µπροστά του έναν απλό άνθρωπο, αλλά ένα µοναδικό διδάσκαλο που έχει θεία δύναµη. Και αισθανόµενος το µεγαλείο του δεν αντέχει να ατενίσει το θεϊκό του πρόσωπο, αλλά πέφτει συντετριµµένος και Τον προσκυνά. ∆ιότι αισθάνεται τον εαυτό του ανάξιο της παρουσίας του. Αισθάνεται του Χριστού την αγιότητα και τη δική του µικρότητα και αµαρτωλότητα. Αυτό ακριβώς συµβαίνει σε κάθε πνευµατικό άνθρωπο κάθε φορά που αισθάνεται ιδιαιτέρως έκδηλη την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Είναι ένα βίωµα που το νιώθουµε οι πιστοί καθώς βρισκόµαστε σε µία ιερή ώρα της λατρείας ή σε στιγµές που αισθανόµαστε τον Θεό ολοζώντανο στη ζωή µας, και αφυπνίζεται η συναίσθηση της αµαρτωλότητός µας. Μας συνέχει τότε ο φόβος του Θεού. Τρέµουµε, φοβόµαστε την παρουσία του Θεού, αλλά ταυτόχρονα και την ποθούµε και τη λαχταρούµε. Πώς να πλησιάσουµε τον πάναγνο Κύριο οι ρυπαροί και ανάξιοι; Αισθανόµαστε πόσο αµαρτωλοί είµαστε και ότι δεν αξίζουµε των ευλογιών του Κυρίου. Αυτό όµως που δεν καταλαβαίνουµε ίσως είναι ότι όσο περισσότερο αναγνωρίζουµε την αµαρτωλότητά µας, τόσο περισσότερο ελκύουµε το έλεος και την αγάπη του Κυρίου. Πολύς λόγος γίνεται, ιδίως σε πνευµατικούς λεγοµένους κύκλους, για την αδιάκριτη υπακοή. Χρειάζεται πολλή προσοχή, διότι η γνωστή στην παράδοσή µας αδιάκριτη αυτή υπακοή προϋποθέτει τον απλανή οδηγό. Αυτόν που σίγουρα είναι θεοφόρος, θεόπνευστος και σίγουρα οδηγεί σωστά. Πολλοί σήµερα ονοµάζονται γέροντες και πνευµατικοί. Πόσοι όµως είναι πράγµατι απλανείς και άξιοι της εµπιστοσύνης µας; Ο Κύριος επισηµαίνει: «τυφλός… τυφλόν εάν οδηγή, αµφότεροι εις βόθυνον πεσούνται» (και οι δυο θα πέσουν σε βόθρο) και ο άγιος Ιωάννης της Κλίµακος µας προτρέπει να προσέξουµε και να εξετάσουµε µήπως πέσουµε σε ναύτη αντί σε καπετάνιο, σε άρρωστο αντί σε γιατρό, σε εµπαθή αντί σε απαθή, σε πέλαγος αντί σε λιµάνι και έτσι προξενήσουµε στον εαυτό µας βέβαιο ναυάγιο. Μακάριος αυτός που θα βρει απλανή οδηγό, δηλαδή άνθρωπο που πρώτα ο ίδιος θεραπεύτηκε από τα πάθη, βρίσκεται στη θέωση ή τουλάχιστον στην κατάσταση του φωτισµού, έχει την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και γενικώς έχει πάνω του αισθητή την παρουσία του αγίου Πνεύµατος. Έχει πείρα Θεού, είναι πραγµατικά θεόπνευστος, πραγµατικός φίλος του Θεού και ικανός θεραπευτής. Σε αυτόν αν κάνει υπακοή και δι’ αυτού στον Θεό, αυτόν ακολουθώντας, θα δει θαυµαστά στη ζωή του και προπαντός το µέγα θαύµα της θεραπείας της ύπαρξής του, που είναι η κάθαρση, ο φωτισµός και η θέωση, στην οποία θεραπεία αποβλέπει τελικά η εν Χριστώ, η µέσα στην Εκκλησία υπακοή και την οποία ευχόµαστε σε όλους µας. Αµήν.