Κυριακή Α’ Νηστειών [Ορθοδοξίας]

Η σημερινή Κυριακή, η πρώτη της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, και εορτάζουμε την αναστήλωση των ιερών εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι της αιρέσεως της εικονομαχίας. Στην Κέρκυρα δε, τούτη την ημέρα, έχουμε το προνόμιο να λιτανεύουμε Και είναι τόσο σπουδαίο για την ζωή της Εκκλησίας τούτο το γεγονός, διότι μέσα από την αποδοχή και την προσκύνηση των ιερών εικόνων επιβεβαιώνεται και διατρανώνεται η Ορθόδοξη πίστη και διδασκαλία σχετικά με την ενανθρώπηση του Χριστού και το σωτήριο Πάθος Του, αλλά και με τις ευεργεσίες που παρέχουν στους πιστούς οι Άγιοι που ευαρέστησαν τον Θεό.

Η Α΄ Κυριακή των Νηστειών ονομάζεται επίσης και Κυριακή της Ορθοδοξίας, διότι η θεολογία των ιερών εικόνων αποτελεί σύνοψη όλης της ορθόδοξης πίστης και ζωής καθώς οι αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής συνόδου, αποτελούν μια ανακεφαλαίωση όλων των αποφάσεων των προηγούμενων Οικουμενικών συνόδων.

Οι Πατέρες μας τόνισαν ότι είναι δυνατόν να απεικονίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού διότι ο «απερίγραπτος Λόγος τού Πατρός, εκ σού Θεοτόκε περιεγράφη σαρκούμενος», όπως λέγει το κοντάκιο της παρούσης εορτής. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν απεικονίστηκε ο Θεός επειδή δεν είχε φανερωθεί στον κόσμο ακόμη μέσω του Υιού Του και το να περιγράφουμε την αόρατη Θεία φύση αποτελεί δείγμα ακραίας ασέβειας. Αντίθετα, στην Καινή Διαθήκη ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε ορατός μέσω της ενανθρωπήσεώς Του. Κατά συνέπεια, ο Θεός είναι δυνατόν να απεικονισθεί όπως φανερώθηκε στους ανθρώπους. Άλλωστε στην εικόνα δεν εικονίζεται η φύση αλλά το πρόσωπο του πρωτοτύπου και η ταύτιση κατά την υπόσταση και το πρόσωπο δικαιώνει την προσκύνηση, διότι δεν προσκυνούμε το υλικό της τεχνητής εικόνας αλλά το πρόσωπο του εικονιζομένου. Η προσκύνηση των εικόνων δεν είναι ειδωλολατρία όπως υποστήριζαν οι εικονομάχοι διότι οι άγιες εικόνες δεν τιμώνται οι ίδιες καθεαυτές, έτσι όπως συμβαίνει με τα είδωλα, αλλά η τιμή προς αυτές ανάγεται προς το πρωτότυπο. Καθώς προσκυνούμε τις άγιες εικόνες, η προσκύνησή μας δεν απευθύνεται στην ύλη και τα χρώματα που τις συνθέτουν, αλλά προς το πρόσωπο που εικονίζεται, αναφέρει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στοιχούμενος απόλυτα με την θέση του Μ. Βασιλείου ότι η «τής εικόνος τιμή επί τό πρωτότυπον διαβαίνει».

Ταυτόχρονα η τιμή της εικόνας του οποιουδήποτε αγίου της Εκκλησίας αναφέρεται στο πρωτότυπό της, που είναι ο συγκεκριμένος άγιος, και μέσω του εικονιζόμενου αγίου στο Χριστό, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Με τον τρόπο αυτό η εικόνα λειτουργεί ως οδός που οδηγεί τους πιστούς σε ζωντανές προσωπικές σχέσεις με τα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα και κατ’ επέκταση με τον ίδιο το Χριστό και εν τέλει αποτελεί λατρεία του ίδιου του Τριαδικού Θεού. Οι άγιοι Πατέρες επικαλούνται και την κοινή ανθρώπινη εμπειρία για να υποστηρίξουν την άποψη ότι η προσκύνηση μεταβαίνει στο πρωτότυπο που η εικόνα φανερώνει. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο μια μητέρα που ασπάζεται τη φωτογραφία του παιδιού της δεν ασπάζεται το υλικό της φωτογραφίας αλλά το πρόσωπο του παιδιού της. Η παρουσία του Θεού στην Εκκλησία μας ξαναπλάθει την εικόνα μας και γινόμαστε υιοί Θεού, έτσι όπως πράγματι μας έπλασε ο Θεός, εικόνα και ομοίωση Θεού. Και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στον χώρο της χάριτος και αυτός που το πετυχαίνει είναι αυτός που βρίσκει το κλειδί να μπει στη Βασιλεία των ουρανών, ο άνθρωπος που έμαθε τη μετάνοια, που μπορεί να αλλάξει νοοτροπία και να ταπεινώσει τον εαυτό του. Αυτή την εικόνα του Θεού ας έχουμε μπροστά μας και ας αγωνιστούμε κατά της εικονομαχίας του διαβόλου, που θέλει να σπάσει την εικόνα του Θεού, που ενδυθήκαμε με το Άγιο Βάπτισμά μας.

Η Εκκλησία ωστόσο, ήδη από την Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, προέκρινε ότι η εικόνα του Χριστού αποτελεί έκφραση και απόδειξη της αληθινής σαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, του Πάθους και της Αναστάσεώς Του και της απολυτρώσεως που έφερε στον κόσμο. Και ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της Εκκλησίας και από τους θερμότερους υποστηρικτές των ιερών εικόνων, πολύ σωστά διαπιστώνει ότι η μεν θεία φύση είναι απερίγραπτη, μετά όμως την ενανθρώπηση του Υιού, ο απερίγραπτος Θεός γίνεται περιγραπτός και η εικόνα του Χριστού αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την άρρηκτο ένωση των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρώπινης, στο πρόσωπο του θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Στο άλλο επιχείρημα των εικονομάχων, ότι δηλαδή ο Θεός απαγορεύει τα είδωλα και την προσκύνησή τους, η Έβδομη Οικουμενική Σύνοδος που επικύρωσε την θεολογία των εικόνων, δέχτηκε την διάκριση που είχαν κάνει μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας ανάμεσα στα είδωλα και τις εικόνες. Ότι δηλαδή το είδωλο είναι μια αναπαράσταση ενός ψεύτικου ή ανύπαρκτου θεού, ενώ η εικόνα περιγράφει τη μορφή του θεανθρώπου Χριστού και των αγίων. Επίσης, κατά την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ουδέποτε οι πιστοί αποδίδουμε λατρεία στις εικόνες.

Η λατρεία αρμόζει και αποδίδεται μόνο στον Τριαδικό Θεό, ενώ τις εικόνες τις τιμούμε και τις προσκυνούμε, δηλαδή τις ασπαζόμαστε, γνωρίζοντας ότι “η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει”, σύμφωνα με τη φράση του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν τιμούμε δηλαδή και δεν προσκυνούμε το ξύλο ή τα χρώματα της εικόνας, αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται, τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Οι ιερές εικόνες είναι επιπλέον χρήσιμες και διδακτικές για κάθε πιστό, αφού περιγράφουν με τρόπο παραστατικό τις αλήθειες της πίστεώς μας, τη σάρκωση του Θεού, τα θαύματα του Χριστού, το Πάθος και την Ανάστασή Του, τους άθλους των Μαρτύρων, τις μορφές και τους βίους των Αγίων. Συμπληρώνουν δηλαδή και επεξηγούν όσα η Αγία Γραφή και τα Συναξάρια των Αγίων μας διηγούνται, και παράλληλα μας ωθούν όλους σε κατάνυξη, σε προσευχή, σε επιθυμία των επουρανίων αγαθών, σε εντατικότερους πνευματικούς αγώνες, ώστε να ομοιάσουμε κι εμείς με τους Αγίους. Γι αυτό και οι εικόνες δεν αποτελούν απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο των ιερών ναών, αλλά στοιχείο αναπόσπαστο της Λατρευτικής και Μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας, σε κάθε γιορτή, σε κάθε Θεία Λειτουργία, σε κάθε επίσκεψή μας στο Ναό, ακόμα και για να ανάψουμε απλά ένα κερί και να προσευχηθούμε.

Όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες μας υπενθυμίζει ο σημερινός εορτασμός, στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Μας υπενθυμίζει και μας υπογραμμίζει ότι η πίστη μας είναι αληθινή, ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι πράγματι ο σαρκωθείς Υιός και Λόγος του Θεού, ότι έχει παρέλθει η σκιά του Νόμου και βρισκόμαστε στην περίοδο της Χάριτος και της Απολυτρώσεως που ο Σωτήρας Χριστός έφερε στον κόσμο. Μας υπενθυμίζει ακόμα ότι ο πνευματικός μας αγώνας, που ετούτη την περίοδο οφείλει να είναι πιο έντονος, έχει ως τέρμα την Ανάσταση, την οποία μας καλεί να εορτάσουμε γνήσια, με επίγνωση της αληθείας και με ουσιαστική, πνευματική μας ανάσταση και μεταμόρφωση.

Ζούμε σε μία κατανυκτική περίοδο από την προηγούμενη Κυριακή και συμμετείχαμε στις πρώτες ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής (Μεγάλα Απόδειπνα, Προηγιασμένη, Χαιρετισμοί). Σήμερα, εορτάζουμε τη νίκη της Ορθοδοξίας. Ποια νίκη; Τη νίκη της πίστης στον Χριστό έναντι των άλλων κακοδοξιών και αιρέσεων.Τι σημαίνει Ορθοδοξία; Ορθή πίστη και λατρεία. Όμως, θα μου πείτε, τι είναι πίστη; Γιατί να πιστεύω; Γιατί να βάλω το Θεό στη ζωή μου;

Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη για τη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι εκείνη η αόρατη δύναμη που βοηθάει τον άνθρωπο στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Ο άνθρωπος, όταν είναι μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα, εκεί βρίσκει το Θεό. Γιατί εκεί κάτω, είναι μόνο το χέρι του Θεού. Σε μία εποχή, που ο άνθρωπος οδεύει προς την καταστροφή, η θέση της πίστης κατέχει σημαντική και σπουδαία θέση στον σύγχρονο άνθρωπο. Η πίστη, όμως, δεν κάνει μόνη της θαύματα. Η πίστη πρέπει να συνδυάζεται και με την ορθή ζωή του κάθε χριστιανού.

Δεν μπορώ εγώ να λέω ότι είμαι ορθόδοξος και η ζωή μου παρουσιάζει κάτι άλλο. Πρέπει να πορεύομαι ορθόδοξα. Πρώτα απ’ όλα, η συμμετοχή μου στη λατρεία της Εκκλησίας. Σε όλη αυτή την περίοδο της Τεσσαρακοστής, έχουμε σπουδαίες ευκαιρίες για να συμμετέχουμε. Προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, Απόδειπνα κάθε απόγευμα, Χαιρετισμοί και κάθε Κυριακή. Ας μην χάνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία να μετέχουμε στη λατρεία της. Μέσα από τη λατρεία, ενδυναμώνουμε την πίστη μας προς το Χριστό.

Με την πίστη γίνονται και τα θαύματα. Θαύμα είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Δεν είναι μόνο θαύμα η εμφάνιση του Αγίου σε άνθρωπο· θαύμα είναι και η επιστροφή ενός ανθρώπου που πλανεύτηκε από μια άλλη διδασκαλία στην Ορθοδοξία.

Στην αρχή, λοιπόν, της Αγίας Τεσσαρακοστής η Εκκλησία μάς προβάλλει την ορθή πίστη που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Μία πίστη που δεν χωράει συμβιβασμούς. Δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ πίσω και να βάλουμε νερό στο κρασί μας σε θέματα πίστης. Η πίστη είναι αυτή που υπερασπίστηκαν οι Άγιοι Πατέρες στις 7 Οικουμενικές Συνόδους. Σε μια εποχή, που όλα κατεδαφίζονται και συνονθυλεύονται μεταξύ τους, καλούμαστε να κρατήσουμε ζωντανή και στέρεη την πίστη των Αγίων Πατέρων, σύμφωνα με το Συνοδικό της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου για την αναστήλωση των εικόνων: «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν. Οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν, καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν Ναοῖς, ἐν Εἰκονίσμασι, τὸν μὲν ὡς Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὸ τὸν κοινὸν Δεσπότην ὡς Αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιμῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν προσκύνησιν ἀπονέμονες. Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν».