Κυρ. Μητσοτάκης: Η Κρήτη αλλάζει και θωρακίζεται με έργα υποδομής

Το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που έφτασε στην Κρήτη σήμερα το πρωί.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στο έργο του αεροδρομίου που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανάπτυξης που εκτελούνται στη χώρα, τόνισε ότι «θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στη Μεσόγειο», το οποίο μετά και τη σημερινή σύμβαση που υπογράφηκε, αναμένεται να λειτουργήσει εντός των χρονοδιαγραμμάτων και μέσα στο 2028.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τοπικούς βουλευτές, στελέχη της αυτοδιοίκησης όπως και τοπικά στελέχη της ΝΔ, παρέστη στην υπογραφή σύμβασης του διαγωνισμού για τα συστήματα αεροναυτιλίας, παρουσία και του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργου Περιστέρη. Τη συμφωνία συνυπέγραψαν ο κ. Δήμας, ο εκτελών χρέη διοικητού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γιώργος Βαγενάς και ο γενικός διευθυντής του ΔΑΗΚ ΑΕ Νίκος Αναστασίου.

«Η Κρήτη αλλάζει, η Κρήτη μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα λύνοντας εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν και θωρακίζεται πλέον με έργα υποδομής τα οποία θα της δώσουν μία πρωτοφανή ανάπτυξη και δυναμική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος και ως πρωθυπουργός αλλά και ως κρητικός, όπως τόνισε, αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι «λύνουμε εκκρεμότητες του παρελθόντος και προικίζουμε την Κρήτη με σημαντικά έργα υποδομής που τόσο χρειαζόταν», μιλώντας και για το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης.

Ο κ. Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά το νέο διεθνές Αεροδρόμιο, ανέφερε ότι θα υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που υποδέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», σχολιάζοντας ότι και για το Ηράκλειο θα αποτελέσει όφελος η αξιοποίηση της έκτασης που τώρα βρίσκεται το αεροδρόμιο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας υπογράμμισε ότι οι εργασίες για το αεροδρόμιο έχουν φτάσει στο 67% και πως το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου θα λειτουργήσει μέσα στο 2028.

Ο πρωθυπουργός στις 15:45, ώρα Ελλάδας, θα έχει στο Ζάγκρεμπ συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenković, ενώ στη συνέχεια, θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.