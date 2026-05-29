Κυρ. Μητσοτάκης από τα Χανιά: «Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις»

“Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις” επεσήμανε από το συνέδριο του Economist- Powergame ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε μεν την οικονομολόγο Mariana Mazzucato, καθηγήτρια Οικονομικών της Καινοτομίας και Δημόσιας Αξίας στο University College London.

Ειδικότερα παρατήρησε πως “έχουμε μπροστά μας εκλογές και πολλή δουλειά. Θα πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλα όσα τρέφουν τον λαϊκισμό. Οι τιμές εκτινάσσονται ως αποτέλεσμα του πολέμου. Όταν σκεφτόμαστε το κράτος είναι και οι άνθρωποι, οι πολιτικοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Χρειάζεται εμπιστοσύνη κι αυτό γίνεται μέσω της λογοδοσίας. Δεν νομίζω οι εκλογές κερδίζονται με βάση του παρελθόντος, εάν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων οι άνθρωποι σε εμπιστεύονται”.

Στη συζήτηση με θέμα “Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πως μεταμορφώνεται η Κρήτη ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως σε Ευρωπαϊκό επίπεδο “πρέπει να παλέψουμε με τη φοροδιαφυγή. Πρέπει να διασφαλίσουμε πάση θυσία ότι δημιουργούμε θετικό περιβάλλον για επενδύσεις, δεν θέλουμε επενδύσεις πάση θυσία. Θέλουμε λιγότερο τουρισμό περισσότερη μεταποίηση. Αυτές είναι οι ρυθμιστικές αποφάσεις. Φυσικά να αναπτύξουμε τομείς αριστείας, το ψηφιακό κράτος καλό παράδειγμα. Στην υγεία έχουμε κάνει πολλές αλλαγές και προόδους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και διαφανείς και φυσικά να διασφαλίσουμε ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί στη δημόσια εικόνα μας, να ακούμε τους ανθρώπους για τους οποίους εργαζόμαστε”. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του επεσήμανε πως η χώρα μας για δέκα χρόνια “δυσκολευόταν στο καθεστώς της εποπτείας, δεν υπήρχε πολιτική συναίνεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομιμοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές. Έχουμε καλύψει τις περισσότερες δεσμεύσεις, προσπαθούμε στη δεύτερη θητεία να στηρίξουμε τα εισοδήματα, ο κατώτατος φτάνει τα 950 ευρώ, ο ενδιάμεσος ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Οι Έλληνες επιστρέφουν από το εξωτερικό, υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας. Υπάρχουν, όμως, πολλοί που δυσκολεύονται. Ό,τι κάνουμε πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.”.

ΟΙ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στην παρατήρηση της κ. Mazzucato ότι στην Κρήτη πολλά ξενοδοχεία έχουν πισίνες δίπλα στη θάλασσα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί αλλά η κατανάλωση νερού από τις κολυμβητικές δεξαμενές των τουριστικών μονάδων είναι μικρή και η μεγάλη κατανάλωση γίνεται στην άρδευση σε ποσοστό άνω του 80%.

Έπειτα ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στη μικρή και μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση, στο νέο ΒΟΑΚ και στο αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε πως: «Οι δημόσιες επενδύσεις έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει επιτευχθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και ηπειρωτικής Ελλάδος. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό σε επίπεδο ανανεώσιμων πηγών. Δεύτερο μεγάλο εγχείρημα το νέο αεροδρόμιο, χτίζουμε νέο αεροδρόμιο μέχρι το 2028 θα έχει επιτευχθεί και ο νέος αυτοκινητόδρομος. Πρόκειται για σημαντική επένδυση σε υποδομές. Βλέποντας την ατζέντα μας θα έλεγα πως οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όλα αυτά τα έργα χτίζονται από μεγάλες κατασκευαστικές κι αυτό δουλεύει πολύ. Δεν μιλάμε για σταθεροποίηση της χώρας μόνο αλλά και για τη νέα φάση ανάπτυξης. Οι δημόσιες επενδύσεις παίζουν ρόλο»