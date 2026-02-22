menu
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, 2026
Ελλάδα

Κυψέλη: Γνωστός της οικογένειας ο δράστης της σεξουαλικής επίθεσης σε ΑμεΑ Πώς η μητέρα έσωσε τη δεύτερη κόρη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο 25χρονων γυναικών με αναπηρία στην Κυψέλη, με φερόμενο δράστη έναν 64χρονο, γνώριμο της οικογένειας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις Αρχές.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα των δύο γυναικών, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, την ώρα που η ίδια απουσίαζε για εξωτερικές εργασίες. Όπως υποστήριξε, ο 64χρονος άνδρας, αλβανικής καταγωγής, εισήλθε στο σπίτι και κακοποίησε σεξουαλικά τη μία από τις δίδυμες κόρες της, ηλικίας 25 ετών, ενώ φέρεται να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, την οποία φέρεται επίσης να χτύπησε.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω καμερών που υπάρχουν στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Όπως περιέγραψε, είδε τη μία κόρη της να κλαίει και επέστρεψε άμεσα στο σπίτι. Όταν έφτασε η μητέρα στο σπίτι πήρε ένα τηγάνι κι ένα μαχαίρι και άρχισε να κυνηγάει τον 64χρονο προκειμένου να τον πιάσει, ωστόσο, αυτός κατάφερε να ξεφύγει και κάλεσε άμεσα την αστυνομία.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 64χρονου, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μία 25χρονη, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά, στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή.

Κατά την καταγγελία, ο φερόμενος δράστης ήταν πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια εδώ και χρόνια, καθώς είχε γνωριστεί με τη μητέρα μέσω ενορίας της περιοχής και φέρεται να βοηθούσε περιστασιακά σε εξωτερικές δουλειές και ψώνια, γεγονός που του επέτρεπε την πρόσβαση στο διαμέρισμα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα και να συνεχίζουν τις έρευνες για τη σύλληψή του, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

type museum