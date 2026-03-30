Κύπρος: Τιμή στον Χατζημιχάλη Νταλιάνη – Ο Δήμος Σφακίων στις επετειακές εκδηλώσεις

Τιμήθηκαν τα Σφακιά, τιμήθηκε ο θρυλικός οπλαρχηγός Χατζημιχάλης Νταλιάνης και επικαιροποιήθηκε η σχέση Σφακίων Ηπείρου και Κύπρου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τα «200 Χρόνια Μνήμης» από τη Μάχη της Αγίας Νάπας στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Ο δήμαρχος Σφακίων τίμησε τις εκδηλώσεις και τιμήθηκε ως εκπρόσωπων των Σφακίων, ενώ ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης στέκει πλέον αγέρωχος στο Λιμανάκι της Αγίας Νάπας, με τη μορφή του να θυμίζει την ιστορική μάχη της οποίας ηγήθηκε στις 17 Μαρτίου 1826 κάνοντας τον τούρκο κατακτητή να υποχωρήσει. Η αποβίβαση του Χατζημιχάλη Νταλιάνη στην Αγία Νάπα, ήταν στρατηγική απόφαση όπως τονίστηκε στις εκδηλώσεις και η μορφή του δεσπόζει πλέον ως σύμβολο θυσίας και εθνικού χρέους.

Ο κ. Ζερβός συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Σφακίων Ιωάννη Μπολιώτη, βρέθηκαν στην Κύπρο συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την ιστορική μάχη, ισχυροποιώντας παράλληλα το ιστορικό και βαριάς ιστορικής σημασίας σμίξιμο, δέσιμο μεταξύ Πωγωνίου Ηπείρου, Αγίας Νάπας και Σφακίων.

Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου Κωνσταντίνου Φυτιρή, του δημάρχου Αγίας Νάπας, Χρίστου Ζαννέττου και του δημάρχου Πωγωνίου Κωνσταντίνου Καψάλη, ο κ. Ζερβός υποστήριξε πως «Η μάχη της Αγίας Νάπας ήταν η απόδειξη ενός αγώνα απελευθερωτικού, που ολόκληρο το γένος λειτούργησε ομόφωνα, αδιαίρετα και ηρωικά». Όπως είπε, για τους Σφακιανούς, για την Κρήτη όλη αλλά και για την Ελλάδα «Ο Νταλιάνης είναι η μορφή του ανθρώπου, του αγωνιστή, του επαναστάτη που απέδειξε ότι όλοι οι αγώνες που υψώνουν το λάβαρο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της πίστης και της υπεράσπισης των αξίων μας, ούτε σύνορα γνωρίζουν, ούτε αποστάσεις υπολογίζουν, μήτε έχουν όποιο όριο».

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 28 Μαρτίου το βράδυ, τέθηκαν οι βάσεις για την επικείμενη αδελφοποίηση Σφακίων, Αγίας Νάπας το ερχόμενο διάστημα, ώστε να ολοκληρωθεί το τρίγωνο αδελφοποιήσεων, που ξεκίνησαν ήδη με τις αδελφοποιήσεις μεταξύ Αγίας Νάπας, Πωγωνίου και Σφακίων, Πωγωνίου.

Συμπατριώτες, χαρακτήρισε ο δήμαρχος Σφακίων τους παρευρισκόμενους στην επετειακή εκδήλωση για τα 200 Χρόνια Μνήμης, από τη Μάχη της Αγίας Νάπας, διότι όπως είπε στην ομιλία του: «Ο συνδετικός μας κρίκος, είναι ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης, αρχηγός των Ελλήνων επαναστατών. Το Πωγώνι της Ηπείρου, τα Σφακιά της Κρήτης και η Αγία Νάπα της Κύπρου, απέχουν γεωγραφικά όμως η ψυχή, η κοινή πορεία για ελευθερία, όπως έχει η ιστορία καταγράψει και οι αξίες μας ως άνθρωποι, ως Έλληνες ως Κύπριοι αδερφοί, μας ενώνουν, εκμηδενίζοντας όχι μόνο τις χιλιομετρικές αποστάσεις αλλά και τα χρόνια που πέρασαν από την ιστορική μάχη της Αγίας Νάπας».

Επισήμανε επίσης ότι: «Κάθε φλόγα σε μνημείο ήρωα, κάθε στεφάνι σε μνημείο επανάστασης, κάθε λιβάνι στον ιστό των σημαιών μας, είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη πως αυτό που καταφέραμε στις μάχες, μας, αυτό που πότισε το αίμα των ηρώων και προγόνων μας, πέρα από την Λευτεριά μας, είναι να συνδεθούμε στον αιώνα των αιώνων ψυχικά και ουσιαστικά… Το μήνυμα μετά τη Μάχη της Αγίας Νάπας ήταν ξεκάθαρο. Η Ελλάδα, μπορεί να έχει παρουσία και στην Κύπρο, στηρίζοντας τους αδελφούς μας».

Από τα Σφακιά ο κ. Ζερβός ταξίδεψε στην Αγία Νάπα μία Βούργια με τοπικά προϊόντα καθώς και την προτομή του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου, τα οποία δώρισε στον δήμαρχο Νάπας Χρίστο Ζαννέττο. «Στόχος μας κοινός, δεν είναι άλλος, πέρα από τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, της ανάδειξης και μεταλαμπάδευσης και προς τους νέους μας, της αξίας που έχουν για τον άνθρωπο, η Ελευθερία, η συμμετοχή σε κάθε μορφής αγώνα για δικαιοσύνη, αξιοσύνη, πίστη και προστασία της οικογένειας. Αν για κάτι οφείλουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε ο ένας σφιχτά το χέρι του άλλου, είναι, να μη μας κοιτάξουν με πόνο τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές, για να μας ρωτήσουν, που είναι οι ρίζες μας. Που είναι η ταυτότητα μας, που είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γερόντοι, οι προγόνοι μας, ο καθρέπτης μας. Ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης όταν πολεμούσε, όταν έχυνε το αίμα του και θυσίασε τη ζωή του, τα έπραξε για τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά των παιδιών μας», είπε συγκινημένος ο δήμαρχος Σφακίων.

Τα Σφακιά αποχαιρέτησαν την Κύπρο, την Αγία Νάπα, με την ευχή όπως τόνισε ο κ. Ζερβός: «Να γίνουμε Δροσουλίτες, για να φωτίζουμε με τις πράξεις μας τον ορίζοντα από το Φραγκοκάστελλο στα Σφακιά, μέχρι το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου στο Δελβινάκι και μέχρι την Αγία Νάπα, το Παραλίμνι και την Αμμόχωστο στην Κύπρο που δεν ΞΕΧΝΑΜΕ».

Στο πλαίσιο της παραμονής του στην Κύπρο, ο κ. Ζερβός επισκέφθηκε τα κατεχόμενα και σε δήλωση του τόνισε ότι: «Το βόρειο τμήμα της Κύπρου, το υπό τουρκική κατοχή από το 1974 έδαφος της Κύπρου, παραμένει στη σκέψη μας, στις καρδιές μας και στις τοποθετήσεις μας, αναπόσπαστο μέρος όχι μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και ολόκληρου του Ελληνισμού».

