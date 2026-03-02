menu
Κύπρος: Συναγερμός στη βρετανική βάση μετά από επίθεση με drones

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν, μετά τα μεσάνυχτα, οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου, μετά από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, που φαίνεται να προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Πολίτης» κάτοικοι του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν τις οικίες τους, με κάποιους να διανυκτερεύουν στο ΚΕΝ Λεμεσού, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου.

Το περιστατικό φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέσα από ηλεκτρονικά μηνύματα των ΒΒ, που αποστέλλονται σε μέλη του προσωπικού και είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο καλούνται μέλη του προσωπικού και οι οικογένειες τους όπως παραμείνουν στα σπίτια τους, λόγω απειλής για την ασφάλεια και όπως καλυφθούν κάτω από έπιπλα, μακριά από παράθυρα. Δεύτερο μήνυμα φέρεται να κάνει αναφορά σε κτύπημα από drone στον αεροδιάδρομο των Βάσεων Ακρωτηρίου και σε μικρές υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.

Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ακούστηκε έκρηξη και ακολούθως αεροσκάφη να απογειώνονται από τις Βρετανικές Βάσεις, ενώ η Αστυνομία των Βάσεων προχώρησε σε αποκοπή των δρόμων που οδηγούν προς το Ακρωτήρι.

Το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με τον Δήμαρχο Κουρίου, Παντελή Γεωργίου, που μετέβη στο δημοτικό διαμέρισμα και ενημέρωνε τους κατοίκους για τη διάθεση του ΚΕΝ Λεμεσού, σε περίπτωση που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Όπως είπε, από την πρώτη στιγμή έχει ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έδωσε τις σχετικές οδηγίες, ενώ μεγάλος αριθμός κατοίκων εγκατέλειψε το Ακρωτήρι.

Σημειώνεται ότι οι Βρετανικές Βάσεις δεν σχολίασαν το περιστατικό, παραπέμποντας στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση τα σχολεία σε Ακρωτήρι και Επισκοπή θα παραμέινουν κλειστά σήμερα.

Σε νεότερη ενημέρωση, οι Βρετανικές Βάσεις αναφέρουν πως «ως προληπτικό μέτρο, προγραμματίζεται προσωρινή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού που εδρεύει στη RAF Ακρωτηρίου».

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση

Περιορισμένες ζημιές προκάλεσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στη Βάση Ακρωτηρίου, σε περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται σε συνεχή συντονισμό τόσο με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικές Βάσεις.

Παράλληλα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ αναμένεται η παροχή περισσότερων στοιχείων το επόμενο διάστημα.

Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση μετά από το περιστατικό πρόσκρουσης drone στη RAF Ακρωτηρίου, θέτοντας σε αυξημένη επιφυλακή την περιοχή.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι κάτοικοι του χωριού Ακρωτηρίου καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, για λόγους ασφάλειας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα προστασίας δυνάμεων στην περιοχή έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ η βάση έχει ανταποκριθεί άμεσα.

Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων υπογραμμίζει ότι πρόκειται για εν εξελίξει κατάσταση, σημειώνοντας πως περαιτέρω ενημέρωση θα δοθεί σε εύθετο χρόνο, καθώς συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων και η διαχείριση του περιστατικού.

Το πλήγμα επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, επισημαίνοντας πως οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν σε πλήγμα στο Ακρωτήρι. Δεν αναφέρεται – πάντως – σε τραυματισμούς, ή στην έκταση της ζημίας που έχει προκληθεί.

Λίγη ώρα πριν από την επίθεση, Βρετανοί στρατιωτικοί οι οποίοι υπηρετούν στη Βάση Ακρωτηρίου, ενημερώθηκαν ηλεκτρονικά ότι επίκειται πλήγμα και τους ζητήθηκε να παραμένουν ασφαλείς με τις οικογένειές τους σε εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, εκτιμάται ότι εξαιτίας της μεγάλης απόστασης, το πλήγμα δεν φαίνεται να διενεργήθηκε από το ιρανικό έδαφος.

