10.6 C
Chania
Δευτέρα, 9 Μαρτίου, 2026
Διεθνή

Κύπρος: Συλλήψεις για κατασκοπεία και παράταση του καθεστώτος εκκένωσης στο Ακρωτήρι

Σε κλίμα έντονου προβληματισμού βρίσκονται οι κάτοικοι στο Ακρωτήρι της Κύπρου, καθώς το καθεστώς εκκένωσης της περιοχής παρατείνεται και η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει διαταραγμένη.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ERTNews στην Κύπρο, Στέλλα Στυλιανού, αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει προσωρινά στο χωριό τους, κυρίως για να επισκεφθούν την εκκλησία, ενώ στη συνέχεια επιστρέφουν στους χώρους όπου φιλοξενούνται. Πολλοί διαμένουν σε σπίτια συγγενών και φίλων, ενώ άλλοι φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία.

Ένα σημαντικό ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού της περιοχής έχουν μείνει εκτός σχολικών αιθουσών για περίπου μία εβδομάδα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους γονείς.

Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να βρεθεί λύση ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να επιστρέψουν στα μαθήματά τους και στη σχολική τους καθημερινότητα.

Παράταση στο καθεστώς εκκένωσης
Όπως έγινε γνωστό, το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή δεν λήγει άμεσα αλλά παρατείνεται έως και την ερχόμενη Παρασκευή, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους.

Ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου
Την ίδια ώρα, εξελίξεις καταγράφονται και στο επίπεδο της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, ενώ αναμένονται επιπλέον ναυτικές δυνάμεις.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκολ», καθώς και ενισχύσεις από την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία.

Παράλληλα, η Κύπρος φέρεται να γίνεται το πρώτο κράτος που προχωρά στην αγορά τεσσάρων ελληνικών συστημάτων «Κένταυρος», ενισχύοντας περαιτέρω τις αμυντικές της δυνατότητες.

Συλλήψεις για υπόθεση κατασκοπείας
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται και οι αστυνομικές αρχές της Κύπρου μετά τη σύλληψη δύο ατόμων για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν. Πρόκειται για έναν 44χρονο Ιρανό και την 28χρονη σύντροφό του από τη Λετονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ύποπτοι φέρονται να φωτογράφιζαν καταλύματα ισραηλινών συμφερόντων σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Φέρονται να σχεδίαζαν να αναχωρήσουν από το νησί στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος, ωστόσο συνελήφθησαν μία ημέρα νωρίτερα, στις 27 Φεβρουαρίου.

Δημοσίευμα για τουρκικά μαχητικά στα κατεχόμενα
Την ίδια στιγμή, δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Yeni Düzen» αναφέρει ότι η Τουρκία ενδέχεται να στείλει τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από κρατικούς αξιωματούχους, με την κυπριακή κυβέρνηση να τηρεί στάση αναμονής έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

 

Εξοπλισμένο με ρωσική τεχνολογία το drone που έπληξε τη βρετανική βάση
Το καμικάζι ντρόουν που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times. Όπως σημειώνεται περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, χθες δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Με τη σειρά του ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν. «Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από το Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν» όπως είπε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ προσθέτουν οι βρετανοί αναλυτές.

 

* φωτ. (AP Photo/Petros Karadjias)

