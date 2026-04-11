Κύπρος: Σκηνές χάους μετά την κατάρρευση διώροφης πολυκατοικίας (φωτογραφίες)

Σκηνές χάους επικράτησαν όταν μέσα σε δευτερόλεπτα κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου, η μία πλευρά πολυκατοικίας στη περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο. Στην πολυκατοικία διέμεναν αλλοδαποί αφρικανικής και αιγυπτιακής καταγωγής.

Οπως μεταδίδει η κυπριακή ιστοσελίδα philenews (από την οποία και οι φωτογραφίες) σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτήριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από λαμπρατζιές, λόγω της Αναστάσεως.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού προσώπου από την ΕΜΑΚ και την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.