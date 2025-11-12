menu
Διεθνή

Κύπρος: Σεισμική δόνηση 5,3 βαθμών με επίκεντρο κοντά στην Πάφο

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών σημειώθηκε το απόγευμα στην Κύπρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Σεισμός ίδιου μεγέθους είχε σημειωθεί και στις 11.32 το πρωί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 10 χλμ. βορειοανατολικά της Πάφου και το εστιακό του βάθους υπολογίστηκε στα 14 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, μεταξύ των οποίων και ένας μεγέθους 5,3 βαθμών που έγινε αισθητός μέχρι τη Λευκωσία.

Η Κύπρος βρίσκεται σε μια σεισμικά ενεργή ζώνη, όμως οι σεισμοί σπανίως προκαλούν σημαντικές ζημιές. Στις μαρτυρίες ανθρώπων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του EMSC ορισμένοι ανέφεραν ότι ο πρωινός σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τον Λίβανο.

