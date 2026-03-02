Κύπρος: Αναχαιτίστηκαν δύο drones που κινούνταν προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι

Δύο drones που κινούνταν προς την κατεύθυνση των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο αναχαιτίστηκαν, όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, νωρίτερα, λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, ενώ σηκώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα και με τηλεγράφημα του Reuters που επικαλείται την Κυπριακή δημόσια τηλεόραση.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήχησε συναγερμός στο πολιτικό αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς τα ραντάρ εντόπισαν «ύποπτα αντικείμενα» στον εναέριο χώρο. Δόθηκε εντολή άμεσης εκκένωσης του αεροδρομίου.