Κύπελλο Ελλάδας: Σε Λιβαδειά, «Λεωφόρο» και Αιγάλεω το ενδιαφέρον της πρεμιέρας

Με το «κυρίως πιάτο» συνεχίζεται σήμερα η πρεμιέρα της League Phase στο κύπελλο Ελλάδας. Χωρίς κάποιο ντέρμπι, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια, απο τα οποία δεσπόζουν τα παιχνίδια Παναιτωλικός – Άρης και Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.

Στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Άρης τίθενται ξανά αντιμέτωποι σε διάστημα λιγότερο των 20 ημερών. Τα «καναρίνια» είχαν περάσει νικηφόρα (0-2) από του Χαριλάου για τη 2η αγωνιστική της Super League, αποτέλεσμα που έφερε το διαζύγιο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και την άφιξη του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη. Το ντεμπούτο του Ισπανού συνοδεύτηκε από σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, τη στιγμή που η ομάδα του Γιάννη Πετράκη γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα (1-2 από τον Βόλο).

Στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» έρχονται από την πρώτη φετινή ήττα τους, με την ΑΕΚ (0-1) να περνάει δια πυρός και σιδήρου από το «Λάμπρος Κατσώνης». Εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο «Δικέφαλος του Βορρά» που στο ουδέτερο της Λεωφόρου επιβλήθηκε με 2-1 του ΟΦΗ, κάνοντας το 3×3 και μένοντας στην κορυφή παρέα με την Ένωση και τον Ολυμπιακό. Αξιοσημείωτο το ότι η τελευταία νίκη των Βοιωτών επί του ΠΑΟΚ ανάγεται τον Απρίλιο του 2014.

Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός αναζητά νίκη-οξυγόνο καθώς φιλοξενεί την Athens Kallithea FC ενώ η ΑΕΚ έχει, θεωρητικά, εύκολο έργο πηγαίνοντας στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» για να παίξει με το Αιγάλεω. Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης συνθέτουν ένα all Super League ζευγάρι, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να είναι στους… επτά ουρανούς μετά το θρίαμβο με 3-2 επί του Παναθηναϊκού.

Διαφορά κατηγορίας υπάρχει στην αναμέτρηση της Μαρκό με την ΑΕΛ που θα γίνει στην Αθήνα, ενώ ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Ατρόμητος που περιμένει στο Περιστέρι την Ελλάς Σύρου, αλλά και ο ΟΦΗ που φιλοξενεί την Καβάλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

16:00 Ηλιούπολη – Βόλος ΝΠΣ 1-3

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

15:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Παναιτωλικός – Άρης

16:00 Αιγάλεω 1931 – ΑΕΚ

16:00 Ατρόμητος Αθηνών – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

*Η διοργανώτρια θα ορίσει αργότερα το Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής.