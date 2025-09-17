menu
27.9 C
Chania
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Σε Λιβαδειά, «Λεωφόρο» και Αιγάλεω το ενδιαφέρον της πρεμιέρας

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με το «κυρίως πιάτο» συνεχίζεται σήμερα η πρεμιέρα της League Phase στο κύπελλο Ελλάδας. Χωρίς κάποιο ντέρμπι, αλλά με πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια, απο τα οποία δεσπόζουν τα παιχνίδια Παναιτωλικός – Άρης και Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.

Στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Άρης τίθενται ξανά αντιμέτωποι σε διάστημα λιγότερο των 20 ημερών. Τα «καναρίνια» είχαν περάσει νικηφόρα (0-2) από του Χαριλάου για τη 2η αγωνιστική της Super League, αποτέλεσμα που έφερε το διαζύγιο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και την άφιξη του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του Άρη. Το ντεμπούτο του Ισπανού συνοδεύτηκε από σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου, τη στιγμή που η ομάδα του Γιάννη Πετράκη γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα (1-2 από τον Βόλο).

Στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» έρχονται από την πρώτη φετινή ήττα τους, με την ΑΕΚ (0-1) να περνάει δια πυρός και σιδήρου από το «Λάμπρος Κατσώνης». Εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο «Δικέφαλος του Βορρά» που στο ουδέτερο της Λεωφόρου επιβλήθηκε με 2-1 του ΟΦΗ, κάνοντας το 3×3 και μένοντας στην κορυφή παρέα με την Ένωση και τον Ολυμπιακό. Αξιοσημείωτο το ότι η τελευταία νίκη των Βοιωτών επί του ΠΑΟΚ ανάγεται τον Απρίλιο του 2014.

Κατά τα άλλα, ο Παναθηναϊκός αναζητά νίκη-οξυγόνο καθώς φιλοξενεί την Athens Kallithea FC ενώ η ΑΕΚ έχει, θεωρητικά, εύκολο έργο πηγαίνοντας στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» για να παίξει με το Αιγάλεω. Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης συνθέτουν ένα all Super League ζευγάρι, με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να είναι στους… επτά ουρανούς μετά το θρίαμβο με 3-2 επί του Παναθηναϊκού.

Διαφορά κατηγορίας υπάρχει στην αναμέτρηση της Μαρκό με την ΑΕΛ που θα γίνει στην Αθήνα, ενώ ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Ατρόμητος που περιμένει στο Περιστέρι την Ελλάς Σύρου, αλλά και ο ΟΦΗ που φιλοξενεί την Καβάλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
16:00 Ηλιούπολη – Βόλος ΝΠΣ 1-3

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
15:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
15:00 Παναιτωλικός – Άρης
16:00 Αιγάλεω 1931 – ΑΕΚ
16:00 Ατρόμητος Αθηνών – Ελλάς Σύρου
16:00 Μαρκό – ΑΕΛ
16:00 ΟΦΗ – Καβάλα
17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC
17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

*Η διοργανώτρια θα ορίσει αργότερα το Ολυμπιακός – ΠΟΤ Ηρακλής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum