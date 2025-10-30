menu
Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για ΑΟΧ 3-0 τον Ποσειδώνα Ladies

Η οµάδα των Χανίων µετά την Στίλβη νίκησε χθες και τον Ποσειδώνα Ladies 3-0 στο χανιώτικο ντέρµπι του Κυπέλλου Ελλάδας και προκρίθηκε στην επόµενη φάση. Μπορούµε να πούµε ότι πήρε και ένα είδος ρεβάνς για τις δύο ήττες της πέρυσι στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής (2-3, 2-4) από τον σύλλογο των Καµισιανών-Ραπανιανών. Ετσι και αλλιώς οι δύο αυτές οµάδες αναµένεται να είναι οι βασικές διεκδικήτριες του τίτλου στον 6ο όµιλο µε ερωτηµατικό τον Χάλη που υποβιβάστηβκε από την Β’ Εθνική και ίσως να είναι και αυτός στους διεκδικητές.

Χθες στη Μοναχή Ελιά η γηπεδούχος άνοιε το σκορ στο 18’ µε σουτ της Αλµπέρτη και τέσσερα λεπτά αργότερα (22’) διπλασίασε τα τέρµατα µε µακρινό σουτ της Κατοίκου.
Το τελικό σκορ διαµόρφωσε ξανά η Αλµπέρτη στο 58’.
∆ιαιτητής: Νταµαδάκης (Μαρκάκης – Καγιαµπάκης), Χανίων
ΑΟ Χανιά (Γιάννης Τσικουδάκης): Βασιλαντωνάκη, Κατοίκου, Γιαννακάκη, Μανιάδη, Ζντράβκοβιτς, Αλµπέρτη, Ασβεστά, Τσικουδάκη (46’ Κοντογεωργοπούλου), Μαλτέζου, Σολανάκη (77’ Μανελλάρι), Φραγκέδη (87’ Χαραλαµπάκη).
Στον πάγκο ήταν και οι: Χατζάκη, Γιανναράκη, Ζουριδάκη, Σαρικαβάζη, Ακρίβα και ∆ασκαλάκη.
Ποσειδών (Νίκος Μεντάκης): Βαρβαροπούλου, Κοτσίφη (46’ Μ. Κονταράκη, 71’ λ.τρ. Τσολακίδη), Μαλαδάκη, Καραντωνάκη, Τσουβαλά (81’ Τζανάκη), Τσατσαρωνάκη, Μελάκη, Καραµουσαδάκη, Κ. Κονταράκη (62’ Κόκαλα), Μαθιουδάκη, Τζεµανάκη (62’ Μουτσάνι).
Στπον πάγκο ήταν και η Χατζηγεωργίου.

*Στην επόµενη φάση ο ΑΟΧ θα αντιµετωπίσει εντός έδρας τον νικητή της χθεσινοβράδυνης συνάντησης Σταυρός Καλυθιών – Τριάντα Ιάλυσου. Φαβορί ήταν οι φιλοξενούµενοι που αγωνίζονται και σε µία κατηγορία παραπάνω (Β’ Εθνική).

