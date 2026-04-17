Κύπελλο Χανίων: Το Σάββατο 9 Μαϊου στα Περιβόλια ο τελικός

Το Σάββατο 9 Μαϊου θα διεξαχθεί ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Χανίων ανάμεσα σε Πλατανιά και Πανακρωτηριακό. Θα γίνει και φέτος στα Περιβόλια ενώ τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η σχετική ενημέρωση της ΕΠΣΧ:

«Στις 9 Μαΐου ο τελικός του Κυπέλλου

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό γήπεδο Περιβολίων, θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, ανάμεσα σε Πλατανιά και Πανακρωτηριακό.

Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό».

Να όμως τι γίνεται στις υπόλοιπες κρητικές Ενώσεις στον ίδιο θεσμό του Κυπέλλου.

Ο τελικός του κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου, μεταξύ του Αθλητικού Ομίλου Βραχασίου και της Νίκης Σητείας, θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 19 Απριλίου

Ο Ερμής Ζωνιανών και ο Ρεθυμνιακός θα διεκδικήσουν το φετινό Κύπελλο ΕΠΣ Ρεθύμνου με τον τελικό να αναμένεται να διεξαχθεί την Κυριακή 3 Μαϊου στα Μυσίρια.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΗΡΩΝΕΙ

ΤΟ F4 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η Οργανωτική Επιτροπή Final Four Κυπέλλου ΕΠΣΗ σε συνεργασία με το δήμο Αρχανών Αστερουσίων ενημερώνουν ότι η κλήρωση των ημιτελικών του Final Four 2026 θα γίνει την Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 19:00 στην ταβέρνα «Καμπάετι» στην Μυρτιά.

Παράλληλα θα γίνει και η κλήρωση για τα γήπεδα διεξαγωγής των ημιτελικών και θα γίνουν ανακοινώσεις για τη φετινή διοργάνωση.

Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει στο Μαρκομιχελάκειο γήπεδο Αρχανών και ο δεύτερος ημιτελικός στο γήπεδο ΟΦΗ “Θεόδωρος Βαρδινογιάννης”.

Εκεί καλούνται να δώσουν το παρών οι εκπρόσωποι των τεσσάρων φιναλίστ (Αλμυρός, Εργοτέλης, Ρούβας, Χερσόνησος) όπως και οι πρόεδροι των σωματείων που εδρεύουν στο δήμο Αρχανών-Αστερουσίων (Γιούχτας, Αστέρας Μυρτιάς, Κόροιβος, Κουνάβοι)