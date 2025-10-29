menu
18.4 C
Chania
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Κυκλώνας Μελίσα: Πάνω από 30 οι νεκροί

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 10 παιδιών, έχασαν τη ζωή τους και 10 αγνοούνται μετά την υπερχείλιση ποταμού στη νότια Αϊτή, σε νεότερο απολογισμό των αρχών, καθιστώντας τη φτωχή χώρα της Καραϊβικής αυτή που έχει πληγεί περισσότερο από τον κυκλώνα Μελίσα σε ό,τι αφορά τον απολογισμό των νεκρών.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αϊτής, ο Εμανουέλ Πιερ, τόνισε ότι οι έρευνες για τους αγνοούμενους συνεχίζονται στην παράκτια κοινότητα Πτι Γκοάβ.

Ο ποταμός Λα Ντιγκ υπερχείλισε, παρασύροντας πολλά σπίτια στην παράκτια πόλη, σύμφωνα με κατοίκους. «Άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια παρασύρθηκαν», δήλωσε ένας κάτοικος, ο Στιβ Λουισέν.

Ο κυκλώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος που έχει φτάσει στην ξηρά τα τελευταία 90 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Έφτασε στην ξηρά χθες Τρίτη στην Τζαμάικα και στη συνέχεια στην Κούβα, όπου, σύμφωνα με τον Κουβανό πρόεδρο, προκάλεσε «σημαντικές ζημιές».

Σήμερα, αξιωματούχος του ΟΗΕ στην Τζαμάικα είπε πως οι καταστροφές που προκλήθηκαν έφθασαν σε «πρωτοφανή επίπεδα», καθώς ο κυκλώνας Μελίσα είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας.

«Από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έχει καταγραφεί τεράστια, πρωτοφανής καταστροφή υποδομών, περιουσιών, δρόμων, δικτύων επικοινωνιών και ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε μέσω βιντεοκλήσης από το Κίνγκστον ο Ντένις Ζούλου, ο συντονιστής του ΟΗΕ για αρκετές χώρες της Καραϊβικής, συμπεριλαμβανομένης της Τζαμάικας.

«Άνθρωποι βρίσκονται σε καταφύγια σε όλη τη χώρα και αυτή τη στιγμή, οι προκαταρκτικές μας εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χώρα έχει καταστραφεί σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί», πρόσθεσε, επικαλούμενος μια αρχική εκτίμηση για ένα εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν πληγεί.

Σύμφωνα με τους μέχρι τώρα απολογισμούς, ο κυκλώνας συνολικά έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων στην Τζαμάικα, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τον Παναμά και την Αϊτή.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τις κυβερνήσεις της Τζαμάικας, της Αϊτής, της Δομινικανής Δημοκρατίας και των Μπαχαμών, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Έχουμε ομάδες διάσωσης και αντιμετώπισης που κατευθύνονται στις πληγείσες περιοχές μαζί με κρίσιμες προμήθειες διάσωσης», δήλωσε ο Ρούμπιο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum