Κύκλωμα σχεδίαζε δολοφονίες Ουκρανών αξιωματούχων – Έως και 100.000 δολάρια οι αμοιβές

Δέκα άτομα συνελήφθησαν στην Ουκρανία και τη Μολδαβία ως ύποπτα για σχεδιασμό δολοφονίας ανώτερων πολιτικών προσώπων της Ουκρανίας κατόπιν εντολής της Μόσχας, ανακοίνωσε την Παρασκευή (20/02) το Κίεβο, σημειώνοντας ότι οι σχετικές αμοιβές έφταναν και τα 100.000 δολάρια.

Οπως μετέδωσε το ertnews, το Κίεβο έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρωσία, ότι σχεδίαζε να δολοφονήσει αρκετούς ανώτερους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας.

«Στο πλαίσιο μιας κοινής έρευνας Ουκρανών και Μολδαβών αστυνομικών, αποκαλύφθηκε μια οργανωμένη ομάδα που προετοίμαζε δολοφονίες γνωστών Ουκρανών πολιτών και αλλοδαπών», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι οι Αρχές πραγματοποίησαν 20 έρευνες σε όλη τη χώρα και κατάσχεσαν χρήματα, όπλα, εκρηκτικά και επικοινωνίες με Ρώσους χειριστές.

Επτά άτομα συνελήφθησαν στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των εφόδων και τρία ακόμη -συμπεριλαμβανομένου του διοργανωτή της εκστρατείας- συνελήφθησαν στη Μολδαβία, ανέφερε η δήλωση.

Η Μολδαβία επιβεβαίωσε την κοινή έρευνα σε προηγούμενη δήλωση για ένα σχέδιο που στόχευε στη «φυσική εξόντωση αρκετών δημόσιων προσώπων στην Ουκρανία». Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Μόσχα σχετικά με τους ισχυρισμούς.

Το Κίεβο κατονόμασε μόνο έναν από τους αξιωματούχους που στοχοποιήθηκαν από τους υπόπτους, τον Αντρίι Γιούσοφ, ο οποίος εργάζεται στις στρατηγικές επικοινωνίες για τον ουκρανικό στρατό και συντονίζει τις ανταλλαγές κρατουμένων με τη Ρωσία.

«Η ρωσική πλευρά υποσχέθηκε στους δράστες έως και 100.000 δολάρια – το ποσό εξαρτιόταν από τη φήμη και την επιρροή του πιθανού θύματος», πρόσθεσε ο Κραβτσένκο.

Η Μόσχα κατηγόρησε την Ουκρανία ότι ενορχήστρωσε τις δολοφονίες αρκετών υψηλού προφίλ στρατιωτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων τόσο εντός της Ρωσίας όσο και σε ουκρανικό έδαφος που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει δηλώσει δημόσια ότι βρίσκεται πίσω από ορισμένες από τις δολοφονίες, αποκαλώντας τες αντίποινα για όσους προωθούν, υποστηρίζουν και διευκολύνουν την εισβολή της Ρωσίας.