Ελλάδα

Κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ -Στη φυλακή οι πρώτοι κατηγορούμενοι

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στην φυλακή οδηγούνται πέντε από τους εννέα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα των συνολικά 17 κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια για απολογία, ενώ σήμερα οι απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους οκτώ.

Μετά από μαραθώνια απολογητική διαδικασία που ξεκίνησε για τους πρώτους εννέα κατηγορούμενους χθες το πρωί ενώπιον του 32ου Ανακριτή και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα , οδηγούνται στην φυλακή ο θεωρούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη δυτική Αττική, ο αδελφός του δημοτικός υπάλληλος, ένα φιλικό τους πρόσωπο διαχειριστής εικονικής, κατά την κατηγορία, κατασκευαστικής εταιρίας καθώς και δύο ακόμα κατηγορούμενοι, ο οποίοι φέρονται να συνδέονται με τις εικονικές εταιρίες.

Σύμφωνα με την δικογραφία , η ομάδα φέρεται κατά τα έτη 2023-2025 να διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στους κατηγορούμενους αποδίδονται βαριές κατηγορίες που αφορούν την δράση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αλλά και για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων αδίκημα για το οποίο θα κληθούν σε συμπληρωματική απολογία, σε δεύτερο στάδιο, όταν συμπληρωθεί η δικογραφία με αναλυτικά οικονομικά στοιχεία.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασία των απολογιών σήμερα τα ξημερώματα ένας εκ των εννέα κατηγορουμένων, που αφέθηκε ελεύθερος με «βραχιολάκι», έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου, του κτιρίου 10 όπου διεξάγονταν οι απολογίες και μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ. ‘Αλλοι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ενώπιον του Ανακριτή ο 52χρονος πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου, που θεωρείται ο αρχηγός του κυκλώματος αρνήθηκε το κατηγορητήριο που του αποδίδεται, δηλώνοντας με υπόμνημα του, πως «είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιριών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» . Ισχυρίζεται δε, ότι συνδέεται με φιλικές σχέσεις με την πλειονότητα των συγκατηγορουμένων του και δηλώνει ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των εργασιών της οποίας είχε νόμιμες συνεργασίες.

Ο 52χρονος κατηγορούμενος, φερόμενος διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης, υποστήριξε, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανένα εύρημα από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που να τον ενοχοποιεί, επισημαίνοντας ότι δεν βρέθηκαν χρήματα, ούτε ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί. «Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» αναφέρει ο κατά την κατηγορία διευθυντής της εγκληματικής οργάνωσης.

 

