Κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων: Απολογούνται οι ιδιοκτήτες του «αμαρτωλού» ΚΕΠ

Στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθούν ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος εκμετάλλευσης ανθρώπων και η σύζυγός του προκειμένου να απολογηθούν.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 6 “εικονικοί εργοδότες” που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν, περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, καθώς και την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων.

Νωρίτερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι άλλοι δύο Πακιστανοί μεσάζοντες. Ένας εξ’ αυτών είναι ο αποκαλούμενος Σαντάμ ενώ θυμίζουμε ότι την περασμένη Παρασκευή, οδηγήθηκαν στη φυλακή άλλοι 5 Πακιστανοί, με τις ίδιες κατηγορίες (σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκμετάλλευση ανθρώπων κ.α.).