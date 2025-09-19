Κυκλοφοριακό κομφούζιο στα Χανιά (φωτ.)

Κυκλοφοριακό κομφούζιο το μεσημέρι της Παρασκευής στο κέντρο των Χανίων.

Σε κεντρικά σημεία, όπως η οδός Κυδωνίας στο ύψος της πλατείας 1866, τα αυτοκίνητα σχημάτισαν ουρές με τους οδηγούς να κάνουν μεγάλη υπομονή.

Το σκηνικό συνέθεταν, δεκάδες ΙΧ, αρκετά τουριστικά λεωφορεία, κορναρίσματα και εκνευρισμός.

Οδηγοί που μίλησαν στα “Χανιώτικα νέα” σχολίασαν την έλλειψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και της Τροχαίας προκειμένου να ρυθμιστεί καλύτερα η κυκλοφορία κατά την ώρα αιχμής.

