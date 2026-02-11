Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Βλητέ

Όπως ανακοινώθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ το έργο στη Γέφυρα Μορώνη- Βλητές Σούδας βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση «για την εκτέλεση των εργασιών εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εναλλάξ κυκλοφορία, οι οποίες θα έχουνε εκτιμώμενη διάρκεια δεκαπέντε ημερών.

Κατανοούμε πλήρως την ταλαιπωρία που ενδεχομένως έχει προκληθεί στους πολίτες κατά τη διάρκεια των εργασιών και ζητούμε την κατανόηση του κοινού».