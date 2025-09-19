Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Σαρηδαντώνη και Περιβολίων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εργασίες που εκτελούνται για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ».

Οπως ανακοινώθηκε «από το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και για 15 μέρες οι εργασίες επεκτείνονται και στις οδούς Σαρηδαντώνη και Περιβολίων.

Στην οδό Σαρηδαντώνη θα είναι κλειστό το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και συγκεκριμένα αυτό με κατεύθυνση από την οδό Κισάμου προς την οδό Περιβολίων, ενώ θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα της οδού Περιβολίων από την συμβολή της με την οδό Αν. Γογονή έως την συμβολή της με την οδό Σαρηδαντώνη.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, για το διάστημα αυτό, θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς.

Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών»