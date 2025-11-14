Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Σελίνου

Συνεχίζονται οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στη Δ.Ε. Χανίων» και επεκτείνονται στο βόρειο τμήμα της οδού Σελίνου από την συμβολή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη έως τη συμβολή της με την οδό Μονής Γωνιάς, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση:

«Μέχρι την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 θα είναι κλειστό το τμήμα της οδού Σελίνου από την συμβολή της με την οδό Γερασίμου Παρδάλη έως την συμβολή της με την οδό Πετροπουλάκηδων.

Στη συνέχεια, θα είναι κλειστό το βόρειο ρεύμα της οδού Σελίνου (εξόδου) από την συμβολή της με την οδό Πετροπουλάκηδων έως τη συμβολή της με την οδό Μονής Γωνιάς και η κυκλοφορία προς τον Κλαδισό θα διεξάγεται μέσω της οδού Κισσάμου.

Ως εκ τούτου θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση για όσο διαρκέσουν οι εργασίες και στα δύο ρεύματα της Σελίνου. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών».