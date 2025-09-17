Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Χώρα

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των εργασιών που εκτελούνται για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», ότι από σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και για μια εβδομάδα, θα παραμείνει κλειστή η οδός Γερασίμου Παρδάλη στο τμήμα της από την οδό Ακτή Κανάρη έως την οδό Πατριάρχου Ιωαννικείου στη Νέα Χώρα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η κυκλοφορία των οχημάτων, για το διάστημα αυτό, θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς»