Κυκλοφορία μετ’ εμποδίων στο κέντρο των Χανίων

» Σειρά έργων σε εξέλιξη

Με προβλήματα διεξαγόταν η κίνηση των οχημάτων το πρωί της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων, ενώ αντίστοιχα ζητήματα θα προκύψουν και σήμερα λόγω έργων.

Χθες, οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούσαν σε ορισμένα σημεία λόγω αντικατάστασης στύλων φωτισμού.

Συγκεκριμένα, συνεργεία εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ αντικατέστησαν τους στύλους στη συμβολή των οδών Νεάρχου, Σφακιανάκη, Σολωμού και Τζανακάκη, και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνονταν για πολύ ώρα με δυσκολίες καθώς δεν λειτουργούσαν τα φανάρια.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέχρι το μεσημέρι.

Σήμερα, από τις 15:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αν. Παπανδρέου (Δημοκρατίας) στην πόλη των Χανίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι η διακοπή αφορά και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την πλατεία Ελευθερίας (Δικαστηρίων) έως την οδό Πλουμιδάκη.

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται τμηματικά, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαγράμμιση του τμήματος από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω έργων της ΔΕΥΑΧ, παραμένει κλειστό το νότιο ρεύμα της οδού Κισσάμου (εισόδου προς την πόλη) και η κυκλοφορία προς την πόλη θα διεξάγεται μέσω της οδού Μάρκου Μπότσαρη.