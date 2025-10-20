menu
20.7 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Κυκλοφορία μετ’ εμποδίων στο κέντρο των Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

» Σειρά έργων σε εξέλιξη

Με προβλήματα διεξαγόταν η κίνηση των οχημάτων το πρωί της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων, ενώ αντίστοιχα ζητήματα θα προκύψουν και σήμερα λόγω έργων.

Χθες, οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούσαν σε ορισμένα σημεία λόγω αντικατάστασης στύλων φωτισμού.
Συγκεκριμένα, συνεργεία εργολάβου του ΔΕΔΔΗΕ αντικατέστησαν τους στύλους στη συμβολή των οδών Νεάρχου, Σφακιανάκη, Σολωμού και Τζανακάκη, και η κυκλοφορία των οχημάτων γίνονταν για πολύ ώρα με δυσκολίες καθώς δεν λειτουργούσαν τα φανάρια.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέχρι το μεσημέρι.
Σήμερα, από τις 15:00 μ.μ. έως 18:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Αν. Παπανδρέου (Δημοκρατίας) στην πόλη των Χανίων, λόγω εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης.
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώθηκε ότι η διακοπή αφορά και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, στο τμήμα από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την πλατεία Ελευθερίας (Δικαστηρίων) έως την οδό Πλουμιδάκη.
Επισημαίνεται ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται τμηματικά, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαγράμμιση του τμήματος από τη συμβολή της οδού Αν. Παπανδρέου με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Χαριλάου Τρικούπη.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω έργων της ΔΕΥΑΧ, παραμένει κλειστό το νότιο ρεύμα της οδού Κισσάμου (εισόδου προς την πόλη) και η κυκλοφορία προς την πόλη θα διεξάγεται μέσω της οδού Μάρκου Μπότσαρη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum