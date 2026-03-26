Κτήριο παλιού ΙΚΑ: Επιμένει σε κατεδάφιση ο Δήμος Χανίων – Βολές κατά Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων

Γιώργος Κώνστας
Με βολές σε βάρος της “Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης” για την πρόταση της να χαρακτηριστεί διατηρητέο το κτήριο του παλιού ΙΚΑ στη συμβολή των οδών Τζανακάκη, Νεάρχου, Σολωμού και Σφακιανάκη από τον δήμαρχο Χανίων ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο κ. Σημανδηράκης μίλησε για “τεράστια και αδικαιολόγητη καθυστέρηση με ευθύνη του προϊσταμένου της υπηρεσίας κ. Στεφανή” να γνωμοδοτήσει για το ζήτημα και εκτίμησε πως στις 2 Απριλίου όταν το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων κληθεί να αποδεχθεί ή όχι την εισήγηση της “Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων Κρήτης” για να κριθεί το κτήριο διατηρητέο ,θα είναι αρνητικό στη διατήρηση του.

Σημείωσε επίσης πως άλλες υπηρεσίες της αρχαιολογίας έχουν αποδεχθεί ότι το κτήριο δεν αποτελεί ιδιαίτερο μνημείο, ενώ ΕΦΚΑ και Δήμος έχουν συμφωνήσει να διατηρηθούν τα όποια αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παίρνοντας το λόγο η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” κ. Κατερίνα Μανιμανάκη μίλησε για τη σύσκεψη που έγινε για το κτηματολόγιο και ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος από το Δ.Σ. . Η ίδια αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ για τον Κωστή Νικηφοράκη που προβλήθηκε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ζητώντας την προβολή του από το Δήμο Χανίων στο Δημοτικό κινηματογράφο ή και σε κλειστό χώρο.

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε ο κ. Χαράλαμπος Λουτσέτης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” τονίζοντας πως “τον πόλεμο θα κληθούν να τον πληρώσουν οι πολλοί όχι αυτοί που θα θησαυρίσουν”. Πρόσθεσε επίσης πως Δήμος Χανίων και οι άλλοι Δήμοι θα πρέπει να βρουν τρόπους να ρίξουν το κόστος δίνοντας μια ανάσα στους πολίτες. Ζήτησε από το δήμαρχο να δώσει ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημοτικής Αγοράς και να έρθει γρήγορα και έγκαιρα στο Δ.Σ. ο κανονισμός λειτουργίας.
Μίλησε επίσης για το θέμα της κοινωνικής στέγης υπογραμμίζοντας πως όταν το έφερνε η “Λαϊκή Συσπείρωση” τότε “μας βλέπατε σαν εξωγήινους” και τώρα ακούγεται ότι γίνεται κάποια διαβούλευση με την Περιφέρεια ζητώντας ενημέρωση. Τέλος για το θέμα του κτηματολογίου άφησε αιχμές σε βάρος της κυβέρνησης για στρατηγική να χαθούν οι περιουσίες των απλών πολιτών προς όφελος των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

