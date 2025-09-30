Κτηνοτρόφος έκανε 1 εκατοµµύριο χιλιόµετρα µε το πρώτης γενιάς Octavia

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jomundur Olason οδήγησε το Skoda Octavia πρώτης γενιάς ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθηµερινότητάς του.

Το Octavia του, εξοπλίζεται µε κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων και, παρά τις σκληρές συνθήκες της Ισλανδίας, συνεχίζει να λειτουργεί µε τον αρχικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και συµπλέκτη. Η συνταγή της ανθεκτικότητα στον χρόνο, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι απλή: τακτική συντήρηση, προσεκτική οδήγηση και ποιοτικά λιπαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «δεν ανέβαζα ποτέ τον κινητήρα πάνω από τις 3.000 σ.α.λ και άλλαζα λάδι περίπου κάθε 30.000 χλµ. Το αυτοκίνητο απλώς συνέχιζε να λειτουργεί». Παράλληλα, το Octavia απέδειξε την αντοχή του σε χωµατόδροµους, κακοκαιρίες και ακόµα και στη µεταφορά προβάτων.

Όταν το κοντέρ έφτασε το εντυπωσιακό ορόσηµο, το ταµπλό εµφάνισε έξι «εννιάρια», καθώς δεν είχε σχεδιαστεί για επταψήφιους αριθµούς. Για τον Jomundur όµως, το σηµαντικότερο ήταν η επιβεβαίωση µιας µακράς σχέσης εµπιστοσύνης µε το αυτοκίνητό του: «Ήξερα ότι θα φτάσει το εκατοµµύριο. ∆εν το εγκατέλειψα ποτέ, κι αυτό µε αντάµειψε».

Σήµερα, ο Ισλανδός αγρότης συνεχίζει την καθηµερινότητά του µε ένα νέο Octavia, παραµένοντας πιστός στη µάρκα. Το παλιό του Octavia, µε το ιστορικό του κοντέρ, παραδόθηκε σε λύκειο στο Ρέικιαβικ, ώστε οι µαθητές µηχανολογίας να το µελετούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.