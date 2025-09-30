menu
24.5 C
Chania
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσεις4 & 2 Τροχοί
4 & 2 Τροχοί

Κτηνοτρόφος έκανε 1 εκατοµµύριο χιλιόµετρα µε το πρώτης γενιάς Octavia

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος Jomundur Olason οδήγησε το Skoda Octavia πρώτης γενιάς ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 2003, όταν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από τη σύζυγό του και συνεχίστηκε από τον ίδιο το 2007. Από τότε, το Octavia αποτέλεσε αναπόσπαστο εργαλείο της καθηµερινότητάς του.
Το Octavia του, εξοπλίζεται µε κινητήρα βενζίνης 2.0 λίτρων και, παρά τις σκληρές συνθήκες της Ισλανδίας, συνεχίζει να λειτουργεί µε τον αρχικό κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και συµπλέκτη. Η συνταγή της ανθεκτικότητα στον χρόνο, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι απλή: τακτική συντήρηση, προσεκτική οδήγηση και ποιοτικά λιπαντικά. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά «δεν ανέβαζα ποτέ τον κινητήρα πάνω από τις 3.000 σ.α.λ και άλλαζα λάδι περίπου κάθε 30.000 χλµ. Το αυτοκίνητο απλώς συνέχιζε να λειτουργεί». Παράλληλα, το Octavia απέδειξε την αντοχή του σε χωµατόδροµους, κακοκαιρίες και ακόµα και στη µεταφορά προβάτων.
Όταν το κοντέρ έφτασε το εντυπωσιακό ορόσηµο, το ταµπλό εµφάνισε έξι «εννιάρια», καθώς δεν είχε σχεδιαστεί για επταψήφιους αριθµούς. Για τον Jomundur όµως, το σηµαντικότερο ήταν η επιβεβαίωση µιας µακράς σχέσης εµπιστοσύνης µε το αυτοκίνητό του: «Ήξερα ότι θα φτάσει το εκατοµµύριο. ∆εν το εγκατέλειψα ποτέ, κι αυτό µε αντάµειψε».
Σήµερα, ο Ισλανδός αγρότης συνεχίζει την καθηµερινότητά του µε ένα νέο Octavia, παραµένοντας πιστός στη µάρκα. Το παλιό του Octavia, µε το ιστορικό του κοντέρ, παραδόθηκε σε λύκειο στο Ρέικιαβικ, ώστε οι µαθητές µηχανολογίας να το µελετούν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum