Κτηματολόγιο: Νομοθετική ρύθμιση ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος χανίων

Την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκειά του για την πορεία της κτηματογράφησης στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκφράζει με ανοιχτή επιστολή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «με την παρούσα ανοικτή επιστολή µας εκφράζουμε την δυσαρέσκεια µας

και την έντονη ανησυχία µας για την εξέλιξη της διαδικασίας κτηματογράφησης

στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Όπως γνωρίζετε, την Δευτέρα 25-05-2026 αναρτήθηκαν τα στοιχεία της

κτηματογράφησης στην Π.Ε. Χανίων (όπως και την ἴδια ηµέρα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου) της Περιφέρειας Κρήτης.

Η ανάρτηση των στοιχείων αυτών, επιβεβαίωσε δυστυχώς, τις ανησυχίες

µας και ανέδειξε τα προβλήματα για τα οποία είχαμε έγκαιρα ενημερώσει τους

αρµόδιους Φορείς µε συνεχείς παρεμβάσεις µας καθ’ όλη την διάρκεια της

κτηματογράφησης αλλά και ειδικά Φέτος, στα πλαίσια ευρείας σύσκεψης που έγινε στις 24 Μαρτίου 2026 στο Δημαρχείο Χανίων µε διοργανωτές τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων και το ΤΕΕ / Τµήµα Δυτικής Κρήτης, µε την παρουσία όλων των τοπικών βουλευτών και των Φορέων των Χανίων.

Μετά την ευρεία αυτή σύσκεψη όπου αναδείξαµε τα ζητήµατα της

εσφαλµένης Και παράνομης απόδοσης των ιδιοκτησιών των πολιτών στο Ελληνικό Δημόσιο µε µόνη αιτιολογία του φερόμενου δασικού τους χαρακτήρα στον αναρτηµένο Δασικό Χάρτη.

Δηλαδή, όπου στο Δασικό Χάρτη εμφαίνοταν έκταση υπαγόμενη στη

δασική νοµοθεσία το Δημόσιο, διά της Διεύθυνσης Δασών κατά παράβαση της

κείµενης νοµοθεσίας, προβάλλει δικαιώµατα ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα εκκρεμούν

χιλιάδες αντιρρήσεις ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών κατά του αναρτηµένου

Δασικού Χάρτη, ενώ δεν έχουν ληφθεί υπόψη ήδη εκδοθείσες αποφάσεις των

επιτροπών αυτών.

Για τα ζητήµατα αυτά ο Δικηγορικός Σύλλογος μαζί µε το ΤΕΕ Τµήµα Δυτικής

Κρήτης έχει προτείνει και προωθήσει σαφείς και συγκεκριμένες νομοθετικές

παρεμβάσεις πλην όµως αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία μολονότι αναγνωρίζεται η βασιµότητά τους.

Τα ασφυκτικά όρια χρηµατοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαµψης

σε Καµία περίπτωση δεν δικαιολογούν την προχειρότητα των αποτελεσμάτων της

κτηματογράφησης κατά τα οποία σε πλείστες όσες περιπτώσεις προκύπτει ότι δεν

έχουν ληφθεί καν υπόψη τα προσκοµισθέντα από τους πολίτες στοιχεία.

Τις ίδιες ανησυχίες εκφράζουν όλοι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, ήδη κατά την

Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Κρήτης την 23ή Μαϊου 2026.

Ώστε ενόψει του γεγονότος ότι:

1) Υπάρχουν σφάλματα µη ορθής αποτύπωσης στον χάρτη ιδιοκτησιών

μολονότι οι δηλώσεις τους συνοδεύονταν µε τοπογραφικά.

2) Δεν παρέχεται το δικαίωµα πρόσβασης στους Δικηγόρους στις εγγραφές

της κτηματογράφησης, ενώ αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο για να μπορέσουν

να προβούν σε διορθώσεις σφαλμάτων και έρευνα για τους εντολείς τους.

3) Έχει δοθεί προθεσµία μόλις 2 µηνών, ήτοι µέχρι την 27 Ιουλίου 2026 να

διορθωθούν δεκάδες χιλιάδες δικαιώµατα και εγγραφές, διαδικασία για την οποία

ακόµα και αν ασχολείτο νυχθηµερόν το επιστημονικό δυναμικό του νομού Χανίων είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει.

4) Υπάρχουν µεγάλες καθυστερήσεις και δυσλειτουργία της πλατφόρμας

στην οποία εισέρχονται οι πολίτες µε τους κωδικούς τους για να ελέγξουν αν έχουν γίνει δεκτές οι δηλώσεις τους ενώ σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να

ενημερωθούν για ποιο λόγο έχει απορριφθεί δήλωση τους αλλά θα πρέπει να

προσέρχονται στο οικείο γραφείο κτηματογράφησης µε ότι αυτό συνεπάγεται για

την ταχύτητα της διαδικασίας αλλά και τον αυξημένο Φόρτο των ιδίων των

υπαλλήλων της κτηματογράφησης.

ΖΗΤΑΜΕ

1) Την άµεση νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας και υιοθέτηση των προτάσεων μας βελτιωτικές της κείµενης νομοθεσίας.

2) Την αποδοχή δηλώσεων δικαιωμάτων για τις οποίες υπάρχει νόµιµος τίτλος

ιδιοκτησίας πριν το 2021.

3) Την παράταση των προθεσμιών για την διόρθωση των εγγραφών στην

κτηµατογράφηση τουλάχιστον κατά δέκα οκτώ (18) µήνες

4) Την αντίστοιχη παράταση για την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων κατά

(18) µήνες»