Κτηματολόγιο… για γερά νεύρα!

«Μας ακούτε εκνευρισμένους, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι τραβάμε όλο αυτό το διάστημα, έχουμε κυριολεκτικά διαλύσει» ήταν η αναφορά δικηγόρου στην προχθεσινή συνάντηση με τους ανθρώπους της “Κτηματολόγιο” για την κτηματογράφηση.

Αν όσα εμπεριέχονται στους χάρτες που αναρτήθηκαν, στους ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου), στα συνοδευτικά έγγραφα είναι δυσνόητα σε ανθρώπους με γνώσεις και πληροφόρηση όπως οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, δεν θέλει πολύ φαντασία να καταλάβουμε τι γίνεται με τον απλό πολίτη.

Άπειρα τα λάθη, οι παραλείψεις, οι επικαλύψεις! Ένας τεράστιος όγκος δουλείας που θα είχε περιοριστεί σε ότι αφορά τουλάχιστον τα δασικά, αν είχε προχωρήσει η τροπολογία που ζητούσαν οι τοπικοί φορείς και είχαν δεσμευτεί οι τοπικοί βουλευτές, αλλά ούτε αυτό έχει γίνει! Την ίδια στιγμή τα χρονοδιαγράμματα για ενστάσεις, διορθώσεις κ.α. είναι “σφιχτά”. Πώς θα διεκπεραιωθεί τόσος όγκος εργασίας;

Τι θα γίνει με όσους δεν προλάβουν και χρειαστεί στη συνέχεια να απευθυνθούν στα δικαστήρια;

Ερωτήματα που μάλλον δεν απασχολούν τους εμπνευστές μιας διαδικασίας κτηματογράφησης που έπρεπε να γίνει πριν από 40 χρόνια και την κάνουμε σήμερα, βιαστικά και καθόλου οργανωμένα, για να μη χαθούν τα χρήματα από το “Ταμείο Ανάκαμψης” με τα οποία χρηματοδοτείται το σχετικό έργο!

Μια ταλαιπωρία δίχως τέλος και με εξαιρετικά αμφίβολα αποτελέσματα, την οποία δεν θα την υποστούμε μόνο εμείς σήμερα, αλλά πολύ πιθανό και τα παιδιά μας στο μέλλον…