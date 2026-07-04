Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες και χωροταξικό: “Παιχνίδια” με τις περιουσίες των Κρητικών

» Αλλεπάλληλες καταγγελίες για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μικροϊδιοκτήτες, αγρότες και κτηνοτρόφοι

Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, όρια οικισμών και εκτός σχεδίου δόμηση συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό γύρω από τη γη στην Κρήτη, με ολοένα και περισσότερους μικροϊδιοκτήτες, αγρότες και κτηνοτρόφους να εκφράζουν φόβους ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο που δημιουργεί αβεβαιότητα για τις περιουσίες τους. Την ίδια ώρα, και αυτοδιοικητικές παρατάξεις, από διαφορετικές αφετηρίες, συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Τ.Ε.Ε. Το πιο πρόσφατο «καμπανάκι» έρχεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, το οποίο, με απόφαση της Αντιπροσωπείας του, προειδοποιεί ότι οι εξελίξεις στα πολεοδομικά και χωροταξικά ζητήματα οδηγούν σε έναν χωρικό σχεδιασμό «δύο ταχυτήτων», με σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες, τον τεχνικό κλάδο και το περιβάλλον. Σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΔΚ, η εκτός σχεδίου δόμηση έχει ουσιαστικά παγώσει για τη μικρή ιδιοκτησία, καθώς η απαίτηση για πρόσωπο σε αναγνωρισμένη οδό δημιουργεί εμπόδια τα οποία το ίδιο το κράτος δεν έχει φροντίσει να επιλύσει εδώ και δεκαετίες. Αντίθετα, όπως επισημαίνεται, εξακολουθούν να θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις και παρεκκλίσεις που διευκολύνουν μεγάλες τουριστικές και ενεργειακές επενδύσεις. Το Επιμελητήριο εκφράζει έντονο προβληματισμό και για το νέο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με τα όρια των οικισμών, υποστηρίζοντας ότι επιβάλλει οριζόντιους περιορισμούς χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ανεπαρκές το επιχείρημα ότι όλα θα λυθούν μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, καθώς οι σχετικές μελέτες απαιτούν χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και να θεσμοθετηθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Δυτική Κρήτη, όπου, σύμφωνα με το ΤΕΕ/ΤΔΚ, η πορεία των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα σχέδια για τους Δήμους Χανίων και Κισσάμου δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι, λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, οι μελέτες θα προχωρήσουν βιαστικά, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση και την απαιτούμενη επιστημονική ωρίμανση.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το ζήτημα των δασικών χαρτών. Το ΤΕΕ/ΤΔΚ επισημαίνει ότι χιλιάδες ιδιοκτησίες εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω των καθυστερήσεων στην εξέταση των αντιρρήσεων, εξαιτίας της υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και του μικρού αριθμού των επιτροπών εξέτασης. Όπως τονίζεται, η κατάσταση αυτή μπλοκάρει μεταβιβάσεις, επενδύσεις και κάθε προσπάθεια αξιοποίησης της περιουσίας. Το ΤΕΕ/ΤΔΚ ζητά άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη μεταβατική περίοδο, ώστε να υπάρξει σαφές πλαίσιο για την οικοδομησιμότητα των εκτός σχεδίου γηπέδων μέχρι την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, επιτάχυνση της εξέτασης των αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες με ενίσχυση των υπηρεσιών και σταθερή χρηματοδότηση του χωροταξικού σχεδιασμού. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΛΑ.ΣΥ. Παρέμβαση στο ίδιο ζήτημα πραγματοποιεί και η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης, η οποία δηλώνει ότι στηρίζει τις κινητοποιήσεις αγροτών, κτηνοτρόφων και μικροϊδιοκτητών για τα προβλήματα που δημιουργούν οι δασικοί χάρτες και η κτηματογράφηση. Στην ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι οι σημερινές εξελίξεις δεν αποτελούν μεμονωμένες αστοχίες, αλλά μέρος μιας συνολικότερης πολιτικής που οδηγεί στη συγκέντρωση της γης σε λιγότερα χέρια, επιβαρύνοντας οικονομικά τους μικρούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι καλούνται να εμπλακούν σε χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες ενστάσεων και αντιρρήσεων. Το κοινό μήνυμα που εκπέμπεται από τις παρεμβάσεις είναι ότι η Κρήτη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή ως προς το ιδιοκτησιακό και τον χωρικό σχεδιασμό. Και όσο παραμένουν ανοιχτά ταυτόχρονα τα μέτωπα του Κτηματολογίου, των δασικών χαρτών, των ορίων οικισμών και της εκτός σχεδίου δόμησης, τόσο εντείνεται η ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον της περιουσίας τους.