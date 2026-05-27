Κτηματολόγιο: Αντιδράσεις για σφάλματα, δασικούς χαρακτηρισμούς και επιβαρύνσεις πολιτών

Άμεση παράταση των προθεσμιών για αιτήσεις διόρθωσης, ενστάσεις και πρόδηλα σφάλματα, ατελή υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων όπου προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση, χωρίς κανένα τέλος ή παράβολο και να μη θεωρείται ο δασικός χαρακτήρας τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και να υποχρεούται το Δημόσιο να αποδεικνύει την κυριότητά του με τίτλους και στοιχεία ζητούν μεταξύ άλλων με κοινή ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι Πολιτικών Μηχανικών Ν. Χανίων και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν. Χανίων.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων επιβεβαιώνει, ήδη από τις πρώτες ημέρες, τις σοβαρές ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί από τον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο όσο αφορά τον τρόπο και τις διαδικασίες κτηματογράφησης που ακολουθήθηκαν.

Τα προβλήματα δεν είναι μεμονωμένα. Έχουν ήδη εντοπιστεί πολυάριθμες περιπτώσεις πρόδηλων σφαλμάτων, λανθασμένων ορίων, αποκλίσεων στα εμβαδά, επικαλύψεων ιδιοκτησιών, μη αποτύπωσης δρόμων, καθώς και περιπτώσεις όπου ακίνητα εμφανίζονται με δασικό χαρακτήρα ή με δικαιούχο το Ελληνικό Δημόσιο. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι σφάλματα εντοπίζονται ακόμη και σε γήπεδα που έχουν μετρηθεί, αποτυπωθεί και τεκμηριωθεί με τοπογραφικά διαγράμματα.

Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η ανάρτηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία, την οποία μπορεί να διεκπεραιώσει μόνος του ο κάθε ιδιοκτήτης. Ο ορθός έλεγχος ενός ακινήτου απαιτεί εξέταση της θέσης, των ορίων, των συντεταγμένων, των επικαλύψεων, των τίτλων, των γειτνιάσεων και της σχέσης του ακινήτου με τους δασικούς χάρτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται η συνδρομή πολιτικού μηχανικού, τοπογράφου μηχανικού, δικηγόρου ή και άλλου ειδικού επιστήμονα.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι, μετά την ανάρτηση, μεγάλες εκτάσεις στα Χανιά εμφανίζονται πλέον ως δασικές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ως δικαιούχος εμφανίζεται το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, πολίτες που κατέχουν, καλλιεργούν, δηλώνουν και μεταβιβάζουν ιδιοκτησίες επί δεκαετίες καλούνται σήμερα να αποδείξουν, μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες και με δικά τους έξοδα, ότι η περιουσία τους δεν ανήκει στο Δημόσιο.

Στην Κρήτη, όπου υπάρχουν ιδιαίτερες ιστορικές και ιδιοκτησιακές συνθήκες, παλαιοί τίτλοι, χρησικτησίες, μεταβιβάσεις λόγω τιμής και πατρογονικές ιδιοκτησίες, η αντιμετώπιση αυτή δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αμφισβήτησης περιουσιών. Ο δασικός χαρακτήρας μιας έκτασης δεν μπορεί να λειτουργεί, άμεσα ή έμμεσα, ως τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου. Όταν το Δημόσιο διεκδικεί ιδιοκτησιακό δικαίωμα, οφείλει να το αποδεικνύει με τίτλους και συγκεκριμένα στοιχεία.

Οι προθεσμίες που έχουν τεθεί είναι ασφυκτικές και δεν αντιστοιχούν στην έκταση και τη σοβαρότητα των προβλημάτων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες καλούνται μέσα σε ελάχιστο χρόνο να ελέγξουν τα ακίνητά τους, να εντοπίσουν σφάλματα, να συγκεντρώσουν στοιχεία και να υποβάλουν αιτήσεις διόρθωσης ή ενστάσεις. Πρόκειται για διαδικασία σύνθετη, χρονοβόρα και τεχνικά απαιτητική.

Παράλληλα, το κόστος μεταφέρεται στους πολίτες. Ακόμη και σε περιπτώσεις σφαλμάτων, για τα οποία ο πολίτης δεν φέρει καμία ευθύνη, προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση. Όπου προβλέπεται τέλος ή παράβολο, ακόμη και μικρού ύψους, όπως των 5 ευρώ, αυτό είναι αδικαιολόγητο όταν αφορά τη διόρθωση σφαλμάτων που δεν προκλήθηκαν από τον ιδιοκτήτη. Πολύ περισσότερο, η πραγματική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στο παράβολο, αλλά περιλαμβάνει τον τεχνικό έλεγχο, τη σύνταξη φακέλου, την τεκμηρίωση και συχνά τη νομική υποστήριξη.

Σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά, οι μικροϊδιοκτήτες, οι αγρότες και οι επαγγελματίες πιέζονται οικονομικά, δεν μπορεί να τους φορτώνεται το κόστος διόρθωσης σφαλμάτων της ίδιας της διαδικασίας.

Το Κτηματολόγιο είναι αναγκαία υποδομή για τη χώρα. Για να είναι όμως αξιόπιστο, πρέπει να στηρίζεται στην ακρίβεια, στη διαφάνεια, στον επαρκή χρόνο ελέγχου και στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με μαζικά σφάλματα, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ανεξέταστες εκκρεμότητες δασικών χαρτών και οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Ως Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Χανίων και Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Χανίων ζητούμε:

• Άμεση παράταση των προθεσμιών για αιτήσεις διόρθωσης, ενστάσεις και πρόδηλα σφάλματα.

• Ατελή υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης σφαλμάτων όπου προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση, χωρίς κανένα τέλος ή παράβολο.

• Να μη θεωρείται ο δασικός χαρακτήρας τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου και να υποχρεούται το Δημόσιο να αποδεικνύει την κυριότητά του με τίτλους και στοιχεία.

• Να μην καταχωρίζονται ως δημόσιες εκτάσεις για τις οποίες υπάρχουν εκκρεμείς αντιρρήσεις ή μη ενσωματωμένες αποφάσεις επιτροπών δασικών χαρτών.

• Να καλυφθούν ή να καταργηθούν τα παράβολα και τα κόστη ενστάσεων και διορθώσεων για τους μικροϊδιοκτήτες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σφάλματα ή εκκρεμότητες που δεν προκλήθηκαν από τους ίδιους.

• Να στελεχωθούν άμεσα οι Δασικές Υπηρεσίες, οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων και οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου, με επαρκές μόνιμο προσωπικό, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον όγκο των υποθέσεων.

Οι πολίτες δεν πρέπει να πληρώσουν τα σφάλματα, τις καθυστερήσεις και τις παραλείψεις του κράτους. Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου πρέπει να γίνει με τρόπο που να προστατεύει την ιδιοκτησία, να διασφαλίζει την ακρίβεια των στοιχείων και να μην οδηγεί σε ταλαιπωρία, οικονομική εξάντληση και αμφισβήτηση περιουσιών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια:

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Χανίων

Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Χανίων»