Κτηματογράφηση: Το 63,6% του Νόμου Χανίων έκταση του Δημοσίου!

«Τρέχουν» για να προλάβουν οι φορείς των Χανίων την ανάρτηση του κτηματολογίου ,καθώς ένα ποσοστό 63,6% των ιδιωτικών εκτάσεων στο Νομό θα εμφανίζονται ως δημόσιες!

1 από 7

Οι φορείς που μετείχαν στη σύσκεψη το μεσημέρι της Τρίτης στο δημαρχείο Χανίων συμφώνησαν για την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που θα δίνει το δικαίωμα αναγνώρισης του προδήλου σφάλματος ώστε να μην χρειαστεί οι πολίτες -ιδιοκτήτες να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΤΕΕ τμ. Δυτ. Κρήτης κ. Β. Κοντεζάκης επεσήμανε πως το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και οι πολίτες δεν έχουν αντιληφθεί το πρόκειται να συμβεί όταν αναρτηθεί η κινηματογράφηση ενώ εξήγησε πως «Όλο αυτό μπορεί να λυθεί μόνο με νομοθετική ρύθμιση».

Οι προτάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου που παρουσίασε η πρόεδρος του κ. Αγάπη Μικρού και έγιναν δεκτές από τους βουλευτές συνοψίζονται σε τέσσερα σημεία:

• Τα δικαιώματα του Ελληνικού δημοσίου χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση, μόνο με το χαρακτηρισμό του ως δασικά δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιώματα του δημοσίου. Ο δασικός χαρακτήρας δεν αποτελεί τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου. (Το ζήτημα αυτό απαιτεί περαιτέρω νομική τεκμηρίωση καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάθε έκταση).

• Να ληφθούν υπόψιν οι αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών, που επί της ουσίας έχουν αποχαρακτηρίσει κάποιες εκτάσεις. Προσκομίζοντας δηλαδή ο ιδιώτης την απόφαση της Επιτροπής να αφαιρείται άμεσα ο χαρακτηρισμός ως ιδιοκτησία του Ελληνικού δημοσίου.

• Ο θεσμός της κτηματολογικής διαμεσολάβησης που είναι ένα νομοθέτημα που επεξεργάζεται από καιρό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και να δώσει λύση. Να υποχρεώνεται δηλαδή το ελληνικό δημόσιο να προστρέχει στη διαμεσολάβηση, να προσκομίζει τα στοιχεία του και εφόσον δεν το κάνει και ο ιδιώτης προσκομίζει τίτλους και στοιχεία να δικαιώνεται αυτός.

• Ζητείται επίσης η παράταση για τη διαδικασία των ενστάσεων (επειδή η κτηματογράφηση χρηματοδοτείται από το ταμείο ανάκαμψης που τελειώνει το καλοκαίρι θα πρέπει να αναζητούν από αλλού οι σχετικοί πόροι). Αν γίνει δεκτό πάντως το πρώτο σημείο τότε είναι πιθανόν να μην υπάρχει ανάγκη για παρατάσεις καθώς δεν θα χρειαστεί να γίνουν πολλές ενστάσεις.

Οι προτάσεις θα τεκμηριωθούν νομικά από τον δικηγορικό σύλλογο Χανίων προκειμένου να τροποποιηθεί η υφιστάμενη νομοθετική διάταξη. Στόχος είναι να κατατεθεί άμεσα η πρόταση για τροπολογία καθώς με βάση τον προγραμματισμό η ανάρτηση του κτηματολογίου εκτιμάτε ότι μπορεί να γίνει και μέσα στον Απρίλιο.

Στη σύσκεψη μετείχαν η υφυπουργός Σ. Βολουδάκη, οι βουλευτές Ντ. Μπακογιάννη, Α. Μαρκογιαννάκης και Π. Πολάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Καλογερής, οι δήμαρχοι Χανίων Π. Σημανδηράκης ,Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, Κισσάμου Γ. Μυλωνάκης, Σφακίων Γ. Ζερβός, Καντάνου Σελίνου Α. Περάκης, ο Δήμος Αποκορώνου εκπροσωπήθηκε από τον αντιδήμαρχο Σταύρο Σταυρουλάκη και την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου, δικηγόρο, Αργυρώ Κουκιανάκη. Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου και του ΤΕΕ/ΤΔΚ.