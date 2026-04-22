KTEΛ: 4 δρομολόγια EXPRESS Χανιά – Ηράκλειο

Τέσσερα δρομολόγια EXPRESS θα εκτελούνται πλέον καθημερινά με αφετηρία και κατάληξη τους κεντρικούς Σταθμούς των ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ηράκλειο αντίστοιχα, ανά τρεις ώρες και χωρίς ενδιάμεσες στάσεις μειώνοντας έτσι το χρόνο του ταξιδιού και καλύπτοντας πλήρως τις μεταφορικές ανάγκες των επιβατών στις ώρες αιχμής.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Α.Ε. , οι ώρες των δρομολογίων είναι:
- Χανιά – Ηράκλειο: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30
- Ηράκλειο – Χανιά: 09:30, 12:30, 15:30, 18:30
το πλοιο για τις Κυκλαδες φευγει 08.30. Δεν θα μπορουσε να υπαρξει δρομολογιο/ανταποκριση ειδικα για αυτο; αν υπηρχε και πολλοι τουριστες πλην ημων θα το χρησιμοποιουσαν, ενω τωρα απαιτειται για τους μη εχοντες οχημα μια διανυκτερευση στο Ηρακλειο και αντε να βρεις δωματιο μεσα στην τουριστικη σαιζον…