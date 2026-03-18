Κρύβει ακόμα «μυστικά» η αρχαία Πολυρρήνια

Ανεξερεύνητα είναι ακόμα πολλά “μυστικά” της αρχαίας Πολυρρήνιας που αναμένουν την αρχαιολογική σκαπάνη για να τα φέρει στο φως. Η επισήμανση αυτή έγινε εκδήλωση που οργάνωσε το απόγευμα της Τετάρτης η ΙΛΑΕΚ στα Χανιά, με τη διάλεξη της αρχαιολόγου – επίτιµης Προϊσταµένης Αρχαιοτήτων κ. Σταυρούλας Μαρκουλάκη µε θέµα “ Πολυρρήνια, το προφίλ της αρχαίας πόλης”.

1 από 3

Η κ. Μαρκουλάκη παρουσίασε 68 διαφάνειες , αναδεικνύοντας την τοπογραφία, την αρχαιολογία, την ιστορία της πόλης. Σε αυτές τόνισε τη στρατηγική θέση της Πολυρρήνιας, μίλησε για τη συνθήκη συμμαχίας που είχε συνάψει με τη Φαλάσαρνα τον 3ο αιώνα πχ. και παρουσίασε φωτογραφίες με τον ενεπίγραφο λίθο του 2ου πχ. αιώνα , τον λίθινο βωμό, τα οχυρωματικά έργα που είχαν καταστήσει κυρίαρχη την πόλη και την ακρόπολη της, τα μεταγενέστερα ευρήματα της ρωμαϊκής δεξαμενής, την αποτύπωση του υδραγωγείου, τον πολυθάλαμο τάφο κα.

«Η Πολυρρήνια ήταν μια ισχυρή δωρική πόλη ,σε πλήρη ακμή από τον 4ο μέχρι το 2ο αιώνα πχ. όταν την ηγεμονία την παίρνει η Κυδωνία. Έκοψε νομίσματα, έγιναν τείχη, ένα φοβερό υδρευτικό σύστημα, καινοτόμο για την εποχή ! » είπε η αρχαιολόγος, που έκανε ιδιαίτερο αναφορά στο θέμα της ύδρευσης καθώς οι κάτοικοι της Πολυρρήνιας «κατάφεραν να εφεύρουν ν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ύδρευσης, βρήκαν υδροφόρο ορίζοντα και έκαναν ένα καταπληκτικό υπόσκαφο υδραγωγείο».

Τόνισε επίσης πως η αρχαία πόλη έχει αρχαιολογικό πλούτο που αξίζει κάποια στιγμή να βγει στο φως και πρόσθεσε πως οι αρχαιολογικοί χώροι πρέπει να διατηρηθούν και για το μέλλον, να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές.

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο αρχαιολογικό χώρος, ένα μέρος της αρχαίας πόλης καταλαμβάνεται από το σημερινό χωριό και το τοίχος που περιτρέχει όλη αυτή τη λοφώδη έκταση και “αγκαλιάζει” και το σημερινό χωριό. Αυτό το τείχος σώζεται σε αρκετά σημεία και είναι εντυπωσιακή η Ακρόπολη. Όταν ανέβει κανείς στην οροφή του λόφου υπάρχει η οχύρωση της Ακρόπολης και εκεί σώζονται κομμάτια του αρχαίου τείχους και του βυζαντινού και θολωτές δεξαμενές της εποχής της ρωμαιοκρατιάς. Το κάστρο και η Ακρόπολη είναι ένας μέρος του βυζαντινού τείχους» υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

Προηγήθηκε ο χαιρετισμός της προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυρρήνιας κ. Μαρίας Καμπουράκη που ευχαρίστησε την αρχαιολογία για όσα έχει αναδείξει στην περιοχή και ευχήθηκε το χωριό να αποκτήσει πάλι ζωή καθώς σήμερα κατοικείται από μικρό αριθμό ανθρώπων.