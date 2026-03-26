Κριτσά: Εκπαίδευση στο κλάδεμα της ελιάς και καλές πρακτικές για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο “Κρήτη/Kriti”

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανοιχτή πρόσκληση προς τους ελαιοπαραγωγούς και κάθε ενδιαφερόμενο απευθύνουν η Περιφέρεια Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κριτσάς, για τη συμμετοχή τους σε ενημερωτική και εκπαιδευτική ημερίδα. Στο επίκεντρο της δράσης βρίσκεται η αναβάθμιση της ποιότητας του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη / Kriti”.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Κριτσά, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ., (Πολιτιστική αίθουσα «ΛΑΤΩ», πρώην εργοστάσιο Αρχαύλη).
Το πρόγραμμα της ημερίδας εστιάζει στις σύγχρονες τεχνικές κλαδέματος της ελιάς. Ειδικότερα, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία θα αναπτυχθούν καίρια ζητήματα που αφορούν τη φυσιολογία του ελαιόδεντρου και τις καλλιεργητικές πρακτικές που επιδρούν καθοριστικά στην τελική ποιότητα του παραγόμενου ελαιόλαδου.
Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους, θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε ελαιώνα της περιοχής, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να παρατηρήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη τις ενδεδειγμένες τεχνικές κλαδέματος. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στο πρακτικό σκέλος της εκπαίδευσης, παρακαλούνται να έχουν μαζί τους το δικό τους ψαλίδι κλαδέματος.
Την εκπαίδευση θα αναλάβει ως εισηγητής ο Μιχάλης Παπαηλιάκης, γεωπόνος και πρώην προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροκτήματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.
Η δράση υποστηρίζεται ενεργά από σημαντικούς φορείς του κλάδου: τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον Σύνδεσμο Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, το Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου και τον Σύνδεσμο Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, δήλωσε σχετικά:
«Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής οικονομίας της Κρήτης και το ελαιόλαδο είναι από τα σημαντικότερα προϊόντα της ταυτότητας και της εξωστρέφειας του νησιού μας. Μέσα από δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών, όπως η συγκεκριμένη ημερίδα, ενισχύουμε τη μεταφορά γνώσης και καλών καλλιεργητικών πρακτικών που συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου “Κρήτη/Kriti”.
Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και με τους φορείς που υποστηρίζουν την δράση, αποτελεί βασικό εργαλείο για την στήριξη της ελαιοπαραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κρητικού ελαιόλαδου»»

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

